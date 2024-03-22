Россия закрыла въезд в страну 56 гражданам Канады

Действия российской стороны стали ответом на постоянно вводимые санкции канадского правительства против представителей руководства РФ, делового сообщества, научных кругов и гражданского общества. В сообщении отметили, что правительство Джастина Трюдо опекает «пронацистский режим в Киеве».

В черный список попали лица, которые восхваляют «гитлеровских пособников из ОУН*-УПА* и дивизии „Галичина“*, включая позорное чествование в канадском парламенте нациста Ярослава Гунько», а также бизнесмены и главы компаний, занимающиеся поставками вооружений ВСУ, участники русофобской кампании.

МИД также опубликовал список граждан Канады, которым закрыли въезд в Россию.

В апреле 2023 года Россия на постоянной основе закрыла въезд в страну для 333 граждан Канады. Это стало ответной мерой на антироссийские санкции, которые вводят власти государства против официальных лиц, политиков, журналистов, спортсменов и артистов.

* Запрещенные в России экстремистские организации