Россия закрыла въезд для 99 граждан Канады

«В порядке контрмер с российской стороны на постоянной основе закрывается въезд в Российскую Федерацию для 99 канадских граждан, которые активно вовлечены в реализацию русофобского курса официальной Оттавы», - заявили в ведомстве.

В МИД добавили, что в России относятся к народу по-доброму, отделяя простых канадцев с их заботами и чаяниями от культивирующей ненависть к бросившим вызов глобалистскому миропорядку нынешней политической элите страны.

В очередной «стоп-лист» попала мэр Торонто Оливия Чоу и 15 канадских сенаторов.

В июне Канада ввела санкции против компании «Победа» и ряда российских СМИ, среди них - телеканалы Мариуполь-24», «Санкт-Петербург» и «Таврия».