Россия закроет визовые центры во Франции

По вопросам оформления въездных документов в Россию можно обращаться в консульства. Прием посетителей на оформление виз осуществляется по предварительной записи через систему электронной очереди на сайте посольства, уточнили дипломаты.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, Франция несвоевременной выдачей виз сорвала участие российских представителей в заседаниях 42-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО.

Год назад Франция отказалась выдать визы дипломатам РФ, чтобы они не смогли поучаствовать в сессии Межправительственного совета Международной программы развития коммуникаций ЮНЕСКО.

Замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач рассказал, что Россия зарегистрировала более 20 обращений за «золотой визой» от зарубежных инвесторов. Заявки оставили граждане КНР, США, Сербии, Германии и других стран.