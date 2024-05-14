Россия закроет погранпункт в аэропорту Еревана
Россия закроет пограничный пункт в ереванском аэропорту Звартноц. Об этом заявил кандидат на пост директора Федеральной службы безопасности России Александр Бортников, сообщило издание «СенатИнформ».
По его словам, присутствие российских военных в Армении сохранится. Они будут контролировать ситуацию на рубежах этой страны с Турцией и Ираном.
Бортников также напомнил, что в ноябре 2020 года армянская сторона обратилась к РФ с просьбой оказать содействие и выставить пограничные подразделения ФСБ на линии разграничения между Арменией и Азербайджаном. Это было нужно, чтобы нивелировать проблемы в указанном районе.
В Армении полиция задержала участников митинга , который проходил во вторник утром, 14 мая, в Ереване. Манифестанты выступали с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.