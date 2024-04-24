24 апреля 2024, 02:57

Россия задумалась над строительством портов в странах Африки

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Россия изучит возможности строительства портов для экспорта своей продукции в Алжире, Египте, Сенегале и Танзании. Об этом сообщил ТАСС директор департамента международной кооперации министерства промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.

Во время выступления на международной выставке «Иннопром. Центральная Азия» чиновник отметил, что по Африке есть несколько проектов, которые необходимо реализовать уже в ближайшее время.

«Один из них - это создание порта в одной из стран Африки для входа российской продукции, для организации грузопотока», - пояснил Чекушов.

Такой порт может появится в Танзании, ведь Россию интересует транзитный вход в Африку с восточной стороны. Также интересен и Сенегал, где зафиксировали наиболее большой объем грузопотока из России.

Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко ранее заявил, что Северная Африка является перспективным рынком для продукции агропрома РФ.

Африка Строительство Россия Экономика
24 апреля 2024, 02:51
ЕС может ввести санкции против компаний из-за поставок России
РИА «Новости»
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Евросоюз может ввести ограничения против более чем десятка компаний из Турции, ОАЭ, Китая и Гонконга за нарушение антироссийских санкций. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Руководство союза подозревает, что эти компании поставляли санкционные европейские товары для российского ВПК. В частности, навигационные системы для ракет, антенны, а также детали, используемые в компьютерах военного назначения.

Европейцы могут ввести санкции также против китайских и гонконгских компаний, которые подозреваются в предоставлении России спутниковых снимков. Агентство уточнило, что некоторые из этих фирм уже находятся под санкциями США за аналогичные нарушения.

При этом представитель Европейской комиссии отказался от комментариев. По информации агентства, государства ЕС планируют обсудить новый пакет санкций уже на этой неделе.

Ранее замглавы Госдепа Джеффри Пайетт пообещал, что США введут новые санкции против российской энергетики. По его словам, ограничения коснутся компаний, занимающихся закупками материалов и передовых технологий для будущих энергетических проектов России.

США Санкции Россия Оружие Евросоюз
24 апреля 2024, 02:14
Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером
РИА «Новости»
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, назвав последнего «Гитлером нашего времени». Об этом сообщил телеканал TRT.

«Пусть все поймут, что Нетаньяху - это Гитлер нашего времени и его сообщники не смогут избежать ответственности. Рано или поздно справедливость восторжествует если не в суде, то перед лицом истории», - заявил турецкий лидер.

Эрдоган объяснил сравнение с политическим лидером нацистской Германии тем, что израильские власти устроили геноцид палестинского населения сектора Газа.

Турецкий лидер заявил, что продолжит предъявлять в ООН доказательства преступлений Израиля в анклаве. По его словам, необходимо активно задействовать механизмы ООН, чтобы противодействовать этому.

Ранее президент Эбрахим Раиси заявил, что Израиль может прекратить свое существование, если снова решит атаковать Иран.

До этого газета The New York Times написала, что союзники отговорили Израиль от масштабного удара по иранской территории.

Турция Израиль Реджеп Эрдоган ООН
24 апреля 2024, 02:04
В НАТО опровергли возможность размещения ЯО в Польше
РИА «Новости»
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Североатлантический альянс не планирует размещать свои ядерные силы и вооружение на территории Польши. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщило агентство Reuters.

«У НАТО нет каких-либо планов по изменению конфигурации своих ядерных сил и размещению каких бы то ни было сил в какой-либо стране НАТО», - сказал генсек.

По словам Столтенберга, альянсу не нужен конфликт с Россией. При этом НАТО будет обеспечивать безопасность народов, проживающих в странах организации.

Ранее о готовности разместить на территории Польши американское ядерное оружие заявил президент республики Анджей Дуда.

В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что если польские власти реализуют планы по размещению у себя ЯО, то Россия предпримет ответные шаги для обеспечения своей безопасности.

Ядерное оружие Россия Оружие НАТО Польша
24 апреля 2024, 01:09
Армения отказалась от участия в Международной встрече по безопасности в России
Unsplash
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Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян не будет участвовать в международной встрече высоких представителей по безопасности в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило агентство «Арменпресс» со ссылкой на пресс-службу аппарата СБ республики.

«Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян не примет участия в Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая пройдет 24–25 апреля в Санкт-Петербурге», - говорится в материале.

Причину отсутствия Григоряна не уточнили.

Такие мероприятия проводятся под эгидой российского совбеза, начиная с 2010 года. Это будет уже 12-я встреча.

При этом в начале апреля армянское руководство встретилось с представителями США и Евросоюза в Брюсселе. В СМИ даже появилась информация, что между ними якобы были достигнуты военно-политические договоренности. В Ереване назвали ее фейком.

Ранее на спорном участке границы между Азербайджаном и Арменией установили пограничный столб. Новая граница прошла по территории четырех сел, которые вернулись Азербайджану после обострения в Нагорном Карабахе.

Жители Армении отреагировали на передачу территорий массовыми протестами.

Они заблокировали участок автотрасс между селами Воскепар и Киранц.

Армения Санкт-Петербург Россия Азербайджан

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