Россия задумалась над строительством портов в странах Африки

Во время выступления на международной выставке «Иннопром. Центральная Азия» чиновник отметил, что по Африке есть несколько проектов, которые необходимо реализовать уже в ближайшее время.

«Один из них - это создание порта в одной из стран Африки для входа российской продукции, для организации грузопотока», - пояснил Чекушов.

Такой порт может появится в Танзании, ведь Россию интересует транзитный вход в Африку с восточной стороны. Также интересен и Сенегал, где зафиксировали наиболее большой объем грузопотока из России.

Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко ранее заявил, что Северная Африка является перспективным рынком для продукции агропрома РФ.