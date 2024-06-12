12 июня 2024, 14:46

Россия вывела миротворцев из Нагорного Карабаха

РИА «Новости»
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Российский миротворческий контингент покинул территорию Азербайджана, процесс вывода завершился 12 июня. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

Нагорный Карабах покинули личный состав, вооружение и техника, указали в оборонном ведомстве.

«Процесс вывода миротворческого контингента Российской Федерации, временно дислоцированного на территории Азербайджана после Отечественной войны, завершился», - отметили в пресс-службе.

Министерство также опубликовало видеоролик с уезжающей колонной военных машин и техники.

Ранее Армения и Азербайджан провели делимитацию границы и начали ее демаркацию. Президент Ильхам Алиев в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал этот процесс важным шагом. По его словам, стороны достигли соглашения «на основе двустороннего диалога и взаимопонимания».

Армения Россия Нагорный Карабах Азербайджан
12 июня 2024, 14:10
Суд Евросоюза отказался снять санкции с корпорации ВЭБ.РФ
Unsplash
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Суд Евросоюза общей юрисдикции отклонил иск российской госкорпорации развития ВЭБ.РФ с требованием исключения из санкционного списка. Это следует из опубликованного судебного решения.

«Иск отклонен», - следует из документа.

Уточняется также, что корпорация должна вдобавок к собственным расходам оплатить расходы, понесенные Советом ЕС.

ВЭБ.РФ настаивала на том, что при введении санкций Евросоюз допустил «ошибки в оценке фактов». Кроме того, представители госкорпорации посчитали нарушенными свои права на эффективную судебную защиту.

Ранее СМИ писали, что ЕС планирует ввести ограничения против российской судоходной компании «Совкомфлот» , занимающейся транспортировкой нефти. Под ограничения могут попасть 13 судов, которые, по версии Евросоюза, перевозят товары и технологии, которые Россия, в частности, использует для развития сферы обороны.

Суд Санкции Евросоюз
12 июня 2024, 13:44
Россию и Грузию назвали заинтересованными в восстановлении отношений
Unsplash
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Россия не будет отзывать признание о независимости Южной Осетии и Абхазии. Об этом Lenta.ru заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Он прокомментировал информацию о подготовке Грузии к открытию посольства в Москве и отметил, что восстановление дипотношений выгодно обеим странам. Депутат не исключил, что в российской столице откроется дипломатическое ведомство, и выразил надежду на то, что контакты двух государств снова наладятся.

«Это может соответствовать действительности, а может быть пока еще только предположением», - констатировал парламентарий.

Затулин добавил, что главным камнем преткновения в отношениях двух стран осталось признание Россией Южной Осетии и Абхазии самостоятельными государствами. Он напомнил, что в Грузии временами обостряется «охота» за теми, кто поддерживал их независимость.

Ранее МИД Абхазии раскритиковал высказывание грузинского премьер-министра Ираклия Кобахидзе о желании присоединить республику. Дипломаты назвали это заявление популизмом.

Грузия Дипломатия Абхазия Депутаты Россия Южная Осетия
12 июня 2024, 13:36
МИД призвал освободить задержанную в Дании россиянку, подозреваемую в «шпионаже»
РИА «Новости»
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Власти Дании не предоставили никаких доказательств причастности задержанной россиянки к «шпионажу». Посольство потребовало немедленно освободить соотечественницу, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Как пояснили в датских спецслужбах, задержание связано с публикациями на днях в ряде европейских стран журналистского расследования в отношении Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом», - добавила дипломат.

По ее словам, Дания, претендующая на статус правового государства, занялась «чисткой» собственного населения ради дискредитации организации соотечественников. Под ударом спецслужб может оказаться любой россиянин, проживающий на территории королевства, предупредила Захарова.

Посол Владимир Барбин назвал задержание россиянки в Дании беспардонной провокацией. Он добавил, что женщину задержали из-за лживых публикаций в датской прессе.

Дания Задержания Шпионаж Мария Захарова Россия
12 июня 2024, 12:46
Посла Австрии вызывали в МИД до выдворения российского журналиста
РИА «Новости»
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Австрийского посла Вернера Альмхофера вызывали в МИД России для выяснения претензий Австрии в отношении российских журналистов, но не получили внятного ответа. Это было примерно за две недели до выдворения корреспондента Ивана Попова, рассказала официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Мы провели встречу, примерно часовую, в ходе которой пытались понять, какие претензии есть у австрийской стороны к российским журналистам. Нам не было сказано ничего. Была зачитана какая-то формулировка, что по линии какого-то из ведомств <…> есть какие-то формальности, которые они могли бы увязать», - отметила Захарова.

По словам дипломата, конкретного названия отдела или контакта человека, к которому российские журналисты могли обратиться по этому вопросу, посол не предоставил.

Заявив протест против отношения к представителям прессы, МИД «перешел в позитиву» и предложил Австрии «найти какие-то развязки», принять «взаимоприемлемые решения». Австрийский посол пообещал сделать все возможное, но сложилось впечатление, что он «слабо владеет ситуацией» и по факту мало что может сделать, добавила Мария Захарова.

Россия, в свою очередь, решила отозвать аккредитацию у журналиста московского бюро Австрийского радио и телевидения Марии Книпс-Виттинг. В МИД предупредили, что если дискриминация российских представителей СМИ в Австрии продолжится, ответные меры затронут и ее журналистов.

Австрия Мария Захарова Россия МИД РФ

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