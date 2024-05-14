Россия выведет опергруппы пограничников с границы Армении и Азербайджана
Армения обратилась к российскому руководству с просьбой вывести временные оперативные группы пограничников с линии разграничения. Россия удовлетворила просьбу армянской стороны, об этом на пленарном заседании в Совете Федерации сообщил кандидат на пост директора ФСБ Александр Бортников, его процитировало РИА «Новости».
«Армянская сторона обратилась с просьбой вывести временные оперативные группы с линии разграничения и таким образом закрыть проблему присутствия на тех участках, которые юридически никаким образом не были определены. Такое решение принято», - сообщил Бортников.
Он отметил, что российские пограничные опергруппы сохранят свое присутствие в Армении. Они будут контролировать ситуацию на границе с Турцией и Ираном. Также по просьбе армянского руководства Россия закроет пограничный пункт в ереванском аэропорту Звартноц.