14 мая 2024, 20:24

Россия выведет опергруппы пограничников с границы Армении и Азербайджана

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Армения обратилась к российскому руководству с просьбой вывести временные оперативные группы пограничников с линии разграничения. Россия удовлетворила просьбу армянской стороны, об этом на пленарном заседании в Совете Федерации сообщил кандидат на пост директора ФСБ Александр Бортников, его процитировало РИА «Новости».

«Армянская сторона обратилась с просьбой вывести временные оперативные группы с линии разграничения и таким образом закрыть проблему присутствия на тех участках, которые юридически никаким образом не были определены. Такое решение принято», - сообщил Бортников.

Он отметил, что российские пограничные опергруппы сохранят свое присутствие в Армении. Они будут контролировать ситуацию на границе с Турцией и Ираном. Также по просьбе армянского руководства Россия закроет пограничный пункт в ереванском аэропорту Звартноц.

Армения ФСБ Россия Азербайджан
14 мая 2024, 21:06
Зурабишвили решила наложить вето на законопроект об иноагентах
РИА «Новости»
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На законопроект об иноагентах в Грузии наложат вето. Об этом на своей странице в соцсети Х заявила глава государства Саломе Зурабишвили.

«Я наложу вето на этот закон, как это делаю в отношении других законов, которые противоречат стратегии и рекомендациям Европейского союза», - подчеркнула она.

Таким образом политик отреагировала на решение парламента Грузии одобрить этот документ, который вызвал массовые протесты в Тбилиси.

За принятие законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» выступили 84 депутата. При этом представители оппозиции отказались принимать участие в голосовании.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что принятие закона об иностранных агентах станет препятствием на пути Грузии в Евросоюз.

Грузия Законы Евросоюз Иноагенты
14 мая 2024, 19:13
США ввели санкции против одного россиянина и трех компаний
Unsplash
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Американский Минфин ввел экономические ограничения против россиянина Дмитрия Белоглазова и трех компаний. По версии США, они связаны с бизнесменом Олегом Дерипаской. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Там указали, что причиной введения ограничений стали попытки уклонения от санкций. В список включили три фирмы: АО «Илиадис», АО «Распериа трейдинг лимитед» и ООО «Титул».

«США вводят санкции против россиянина и трех компаний, вовлеченных в схему уклонения от санкций, в рамках которой могли быть разморожены акции на сумму более 1,5 миллиарда долларов, принадлежащих <…> Олегу Дерипаске», - указали в пресс-службе минфина.

Ранее из-за антироссийских санкций возникли проблемы у индейцев племени навахо. Из-за экономических ограничений и решения наращивать добычу урана в США компания Energy Fuels запланировала перевозить токсичное топливо через индейские резервации. Президент племени Буу Ныгрена призвал Белый дом прекратить добывать уран в этих землях.

США Госдеп США Санкции Россия
14 мая 2024, 18:52
Минцифры рассмотрит отмену роуминга между Россией и Белоруссией
Unsplash
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Минцифры собирается полностью отменить роуминг между Белоруссией и Россией. Этот вопрос находится на стадии обсуждения с белорусскими коллегами, заявил на заседании в Госдуме исполняющий обязанности главы министерства Максут Шадаев. Его процитировало РИА «Новости».

Он подчеркнул, что цены на звонки между двумя странами уже снизили в несколько раз.

«Мы уже в десятки раз снизили стоимость роуминга, и сейчас вместе с белорусскими коллегами обсуждаем полную отмену», - подчеркнул Шадаев.

По его словам, для отмены роуминга необходимо урегулировать вопрос с белорусскими операторами, которые в этом случае потерпят большие убытки.

Ранее лидер Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Россию. Он приехал на парад Победы в Москве и высоко оценил организацию мероприятия.

Белоруссия Россия
14 мая 2024, 18:43
Россия закроет погранпункт в аэропорту Еревана
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Россия закроет пограничный пункт в ереванском аэропорту Звартноц. Об этом заявил кандидат на пост директора Федеральной службы безопасности России Александр Бортников, сообщило издание «СенатИнформ».

По его словам, присутствие российских военных в Армении сохранится. Они будут контролировать ситуацию на рубежах этой страны с Турцией и Ираном.

Бортников также напомнил, что в ноябре 2020 года армянская сторона обратилась к РФ с просьбой оказать содействие и выставить пограничные подразделения ФСБ на линии разграничения между Арменией и Азербайджаном. Это было нужно, чтобы нивелировать проблемы в указанном районе.

В Армении полиция задержала участников митинга , который проходил во вторник утром, 14 мая, в Ереване. Манифестанты выступали с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Армения Военные ФСБ Россия

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