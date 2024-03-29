Россия выслала молдавского дипломата в ответ на недружественные шаги Кишинева

Посла Молдавии Лилиана Дария вызвали в МИД, где ему выразили протест из-за недружественных шагов. Российская сторона также сказала недовольство из-за запрета на въезд в Молдавию делегации РФ для участия в конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации объединенных наций.

В МИД такое решение назвали самоуправством и указали, что Кишинев не обеспечивает равные права для всех участников конференции.

Молдавские власти негативно отнеслись к проведению голосования на выборах президента России в Приднестровье. На фоне этого Кишинев решил выслать российского дипломата из страны.

Руководство Приднестровья обратилось за помощью к России из-за устроенной Молдавией экономической блокады. При этом в республике заявили, что речь о вхождении в состав РФ не идет.