Россия выразила соболезнования семье случайной жертве покушения на Трампа
Россия выразила соболезнования семье погибшего во время покушения на бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».
«Сочувствуем и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - сказал пресс-секретарь.
Покушение на Трампа совершил 20-летний американец Томас Мэтью Крукс. Он открыл стрельбу из винтовки во время выступления кандидата в президенты США в Пенсильвании. Мужчина застрелил одного человека и тяжело ранил двух зрителей. Самого стрелка ликвидировали.
Пуля пролетела буквально в сантиметре от головы Трампа. Политик услышал свистящий звук и выстрелы , пуля пробила верхнюю часть его правого уха. Покушение на Трампа назвали политическим заказом. История с бывшим американским президентом напомнила убийство 35-го президента США Джона Кеннеди.
Неудавшееся покушение на Трампа, предположил блогер «Голос Мордора», сорвало все планы демократов и лишило главу США Джо Байдена возможности переизбраться на второй срок.