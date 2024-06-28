28 июня 2024, 22:43

Россия выразила протест Японии из-за ее военных учений

РИА «Новости»
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Россия выразила протест японскому посольству в РФ из-за планов Японии провести совместные с Германией и Испанией военные учения на острове Хоккайдо. Об этом сообщили на сайте МИД РФ.

«Японской стороне указано на категорическую недопустимость провокационной военной активности у дальневосточных рубежей нашей страны, осуществляемой в том числе во взаимодействии с внерегиональными государствами - членами НАТО», - заявили в ведомстве.

Российская сторона расценивает такие действия как потенциальную угрозу для себя, отметили в МИД.

Ранее российское внешнеполитическое ведомство выслало сотрудника посольства Молдавии после объявления Кишиневом дипломата РФ персоной нон грата. Кроме того, Москва выразила недовольство из-за запрета на въезд в Молдавию российской делегации для участия в конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации объединенных наций.

Военные учения Военные Япония Протесты Россия
28 июня 2024, 21:49
Пентагон признал, что Байден солгал на дебатах по поводу гибели военных США
РИА «Новости»
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден солгал, назвав себя первым лидером страны, при котором американские военные якобы не погибали за рубежом. Об этом завила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Она подчеркнула, за время президентства Байдена ВС США понесли потери при выводе войск из Афганистана, а также в результате нападений на американские военные базы на Ближнем Востоке.

Ранее Байден решил принять участие во втором раунде предвыборных дебатов в сентябре. Первое выступление американского лидера в дискуссии с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом признали неудачным.

США Выборы президента США Джо Байден
28 июня 2024, 21:25
Байден решил участвовать во втором раунде дебатов после провала в первом
РИА «Новости»
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Американский лидер Джо Байден собирается принять участие во втором раунде предвыборных дебатов в сентябре. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на анонимного советника президента.

По мнению источника, выступление главы государства на дебатах с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом было неудачным. Однако предвыборный штаб собирается выделить положительные моменты выступления.

За кампанию Байдена отвечают те же специалисты, которые помогли переизбраться экс-президенту США Бараку Обаме. Его первые дебаты тоже оказались провальными.

Сторонники действующего американского лидера признали неудачу Байдена на дебатах. После мероприятия демократы отчаялись и запаниковали.

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден Выборы
28 июня 2024, 18:15
Германия призвала своих журналистов подумать об отъезде из России
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Немецким журналистам стоит задуматься об отъезде из России. Об этом на брифинге кабмина заявил официальный представитель МИД Германии Себастиан Фишер.

«Каждому из них следует проверить, возможно ли и дальше его присутствие в России, и в том числе проверить, не стоит ли рассмотреть выезд», - процитировало его РИА «Новости».

Фишер подчеркнул, что МИД ФРГ не рекомендует немцам посещать Россию, и это также распространяется на представителей СМИ.

Ранее журналисты писали, что в Германии может появиться дружественная России фракция. Отмечалось, что ее уже в июне решила основать в Европарламенте партия «Альтернатива для Германии».

Германия Журналистика
28 июня 2024, 17:44
«Европейское фрик-шоу». Медведев с иронией высказался о перестановках в НАТО и ЕК
Global Look Press
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Перестановки в НАТО и Еврокомиссии можно сравнить с «фрик-шоу», участники которого демонстрируют зрителям свое уродство. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Европейское фрик-шоу становится значительно увлекательнее: чем дальше, тем участники уродливее. Ждем появления какого-нибудь Пеннивайза прямо из-за океана», - подчеркнул он.

Политик пожелал председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен, генсеку НАТО Марку Рютте и верховному представителю ЕС по иностранным делам Кае Каллас максимальных провалов и «чудовищных проблем». Медведев также опубликовал их биографии.

По его словам, Рютте за короткое время возненавидел Россию и стал сторонником жестких санкций против нее. Медведев предположил, что такие кардинальные перемены произошли из-за «веществ из амстердамских кофешопов».

Переизбранную главу ЕК фон дер Ляйен политик сравнил с воблой и подчеркнул, что она полностью подчиняется Белому дому и любит «нести чушь» про Россию.

«Недобрая бельгийско-немецкая политическая бабка. Внешне похожа на волжскую воблу среднего размера», - прокомментировал зампред Совбеза.

Он также высказался о Кае Каллас. По его мнению, главными качествами новой главы евродипломатии являются «ядерная русофобия и бесконечная жажда наживы».

Ранее политолог Сергей Станкевич предположил, что перестановки на ключевых постах в Евросоюзе только ухудшат отношения объединения с Россией. Он отметил, что шансы на дипломатическое урегулирование ситуации на Украине уменьшатся.

Дмитрий Медведев Еврокомиссия Евросоюз НАТО Урсула фон дер Ляйен

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