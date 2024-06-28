Россия выразила протест Японии из-за ее военных учений

«Японской стороне указано на категорическую недопустимость провокационной военной активности у дальневосточных рубежей нашей страны, осуществляемой в том числе во взаимодействии с внерегиональными государствами - членами НАТО», - заявили в ведомстве.

Российская сторона расценивает такие действия как потенциальную угрозу для себя, отметили в МИД.

Ранее российское внешнеполитическое ведомство выслало сотрудника посольства Молдавии после объявления Кишиневом дипломата РФ персоной нон грата. Кроме того, Москва выразила недовольство из-за запрета на въезд в Молдавию российской делегации для участия в конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации объединенных наций.