Россия выразила протест из-за деструктивной манеры председательства Дании в ОБСЕ

В ведомстве отметили ухудшение ситуации на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Также в МИД обратили внимание на деградацию датской дипломатии из-за русофобии.

«Своими вопиющими и безответственными шагами Копенгаген дискредитирует институт председательства, да и ФСОБ как один из директивных органов ОБСЕ», - заявили в министерстве.

Там добавили, что Россия сделает все возможное для возвращения ФСОБ к его мандату и правилам процедуры.

Ранее МИД России выразил протест послу Молдавии из-за действий против российских наблюдателей на президентских выборах. Они должны были прибыть в Кишинев от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.