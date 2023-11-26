26 ноября 2023, 13:15

Россия выразила надежду на расширенное участие Армении в ОДКБ

РИА «Новости»
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В ОДКБ все страны-участницы солидарны, что нужно и дальше укреплять развитие блока. В России рассчитывают, что через какое-то время Армения снова прибегнет к подходу в пользу расширенного участия в организации. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

«Все страны солидарны в необходимости дальнейшего укрепления и развития этого блока. Поэтому мы надеемся, что именно таким путем мы пойдем дальше, и надеемся, что и наши армянские друзья тоже все-таки со временем возобновят свой подход в пользу расширенного участия в организации», - сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Песков подчеркнул, что позиция Армении всем хорошо известна. Тем не менее Россия не может со всем согласиться. А ОДКБ, добавил официальный представитель Кремля, сохраняет свою востребованность.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян отмечал, что в стране рассчитывают на обсуждение отношений с российской стороной на высоком уровне. В Кремле высказали сожаление, что республика не приняла участие в недавнем саммите в Минске, и выразили надежду на продолжение работы Армении в формате организации.

Армения Международные отношения Россия ОДКБ
26 ноября 2023, 13:22
«Газпром» обновил исторический рекорд по поставкам газа в Китай
РИА «Новости»
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«Газпром» 25 ноября установил новый рекорд по объему поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Заявка китайской стороны 25 ноября на поставки газа из России по газопроводу „Сила Сибири“ в очередной раз превысила контрактные обязательства за сутки», - отметили в холдинге.

Компания отправила запрошенные объемы и установила новое рекордное достижение по поставкам за сутки.

«Поставки идут в рамках долгосрочного двустороннего договора купли-продажи газа между „Газпромом“ и китайским CNPC», - подчеркнули в холдинге.

В прошлый раз «Газпром» заявлял об историческом суточном рекорде объема поставок 23 ноября. Конкретные цифры в компании не раскрыли.

В настоящее время Россия ведет строительство газопровода «Сила Сибири - 2» через территорию Монголии в Китай. Президент Владимир Путин заявлял, что работы продвигаются в хорошем темпе.

Газ Торговля Россия Газпром Китай
26 ноября 2023, 12:23
Не власти, а режим. Принципиальную разницу верхов Украины объяснили в Кремле
РИА «Новости»
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Высшее политическое руководство Украины допустило дискриминационные высказывания в адрес русских, такой тон более характерен для режима, а не власти. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он отреагировал на слова спикера Верховный рады Руслана Стефанчука о необходимости ущемления прав русских на Украине.

«Суть киевского режима именно в этом. Именно поэтому мы и называем его режимом, таких заявлений не может быть в нормальном руководстве страны, где проживают миллионы русских. Такие заявления могут делать только режимы», - сказал Песков.

Ранее Стефанчук заявил, что властям страны необходимо ущемлять права всех русских. Он подчеркнул, что на Украине в настоящее нет и не может быть русского национального меньшинства.

Вице-премьер Ольга Стефанишина отмечала, что на Украине сейчас есть лишь отдельные русскоговорящие группы людей , а не национальное меньшинство.

Дмитрий Песков Россия Украина
26 ноября 2023, 11:48
Массовые беспорядки вспыхнули во Франции после смерти подростка
Global Look Press
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Массовые беспорядки начались во французском городе Роман-Сюр-Изер на юго-западе республики после гибели подростка в результате поножовщины. Об этом сообщила радиостанция France Bleu.

«Толпа из примерно 100 крайне правых активистов вышла на улицы в квартале Монэ. Некоторые из них поджигали контейнеры и переворачивали мусорные баки», - указали в сообщении.

Радиостанция уточнила, что правоохранительные органы задержали около 20 демонстрантов, несколько человек оказали сопротивление и получили легкие травмы.

Протестующие потребовали от правительства справедливого правосудия, бросали в полицейских петарды и камни. Всего в мероприятиях задействовали порядка 120 силовиков.

Телеканал BFMTV уточнил, что молодой человек погиб в ночь на 19 ноября в коммуне Креполь в результате ножевого удара.

В сентябре во Франции также прошли беспорядки против расизма и полицейского насилия.

Протесты Франция
26 ноября 2023, 10:46
Четыре человека погибли в давке на музыкальном фестивале в Индии
Global Look Press
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Во время музыкального фестиваля в Индии началась массовая давка, погибли четыре человека. Об этом сообщило издание Press Trust of India.

ЧП произошло в субботу, 25 ноября, в городе Кочин штата Керала. Всего пострадали свыше 60 человек, жертвами стали четверо.

Предварительной причиной случившегося стал ливень на улице. Участники фестиваля бросились в один из залов университета, где проходило мероприятие.

«Погибли четыре студента, среди них - две девушки и два молодых человека», - рассказал министр здравоохранения штата Вина Джордж.

Кроме того, как минимум четыре студента находятся в критическом состоянии, за их жизнь борются врачи.

Ранее африканские СМИ сообщили, что на призывном пункте в армию в столице Республики Конго Браззавиле скончались 37 человек. Люди с самого утра собрались на стадионе «Орнано», началась смертельная давка при попытках подать заявление первым.

Индия Фестивали

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