Россия выразила надежду на расширенное участие Армении в ОДКБ

«Все страны солидарны в необходимости дальнейшего укрепления и развития этого блока. Поэтому мы надеемся, что именно таким путем мы пойдем дальше, и надеемся, что и наши армянские друзья тоже все-таки со временем возобновят свой подход в пользу расширенного участия в организации», - сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Песков подчеркнул, что позиция Армении всем хорошо известна. Тем не менее Россия не может со всем согласиться. А ОДКБ, добавил официальный представитель Кремля, сохраняет свою востребованность.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян отмечал, что в стране рассчитывают на обсуждение отношений с российской стороной на высоком уровне. В Кремле высказали сожаление, что республика не приняла участие в недавнем саммите в Минске, и выразили надежду на продолжение работы Армении в формате организации.