Россия выплатит взнос в WADA при одном условии

«В настоящее время отсутствует утвержденная государствами формула финансирования WADA», - передали в пресс-службе.

Взносы в WADA выплатили полностью или почти целиком 45 государств. Еще пять стран пока не сделали переводы: Россия, Белоруссия, Грузия, Исландия и Монако. РФ должна агентству 1 267 023 доллара - более 113 миллионов рублей по нынешнему курсу.

Ранее гендиректор WADA Оливье Ниггли заявил, что у России нет права проводить Всемирные игры дружбы , потому что у антидопингового агентства страны РУСАДА нет статуса соответствия. Глава агентства Витольд Банька пригрозил санкциями участникам Игр дружбы в России. Предостерег национальные олимпийские комитеты от участия в соревнования и МОК.