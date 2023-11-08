08 ноября 2023, 10:44

Россия вычислила страх США перед межконтинентальной ракетой «Булава»

РИА «Новости»
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Американское правительство стало бояться российской баллистической ракеты «Булава», размещенной на подводных лодках. Об этом «Известиям» рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин.

Твердотопливные российские «Булавы» комплекса Д-30 несут атомные подлодки проекта 955 «Борей», указал военный эксперт.

«Это весьма важный актив ядерной триады, которого серьезно опасаются прежде всего Соединенные Штаты», - отметил Кошкин.

По его словам, «Булава» стала одним из главных сдерживающих факторов для американцев. США уверены, что в случае конфликта они успеют сбить межконтинентальные ракеты шахтного базирования, однако не смогут оперативно отреагировать на действия подлодки с «Булавами».

«Когда рядом всплывет такая подводная лодка и на ней будут находиться весьма эффективные <…> ядерные ракеты „Булава“, это, конечно же, вызывает панику», - констатировал эксперт.

Ранее Минобороны сообщало, что крейсер «Император Александр Третий» успешно выполнил испытательный пуск баллистической ракеты «Булава» в Белом море.

США Ракеты Россия Подлодки
08 ноября 2023, 10:25
Деструктивная политика США усилила риски применения ядерного оружия
РИА «Новости»
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Риск применения ядерного оружия в мире возрастает на фоне деструктивных действий США, предупредил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. С таким заявлением он выступил на встрече с коллегами по СНГ в Москве, сообщил ТАСС.

«Закономерным следствием деструктивной политики США стало ухудшение ситуации в области глобальной безопасности», - подчеркнул он.

По словам Патрушева, безответственные действия Соединенных Штатов не только способствуют тому, что в мире обостряются старые и появляются новые кризисы, но также мешают мирному урегулированию конфликтов. Подтверждение этому можно видеть сейчас на Ближнем Востоке , указал секретарь Совбеза.

Кроме того, США стимулируют рост общих угроз и вызовов, добавил он. Среди них Патрушев назвал терроризм, наркотрафик и транснациональную организованную преступность.

«Повышается риск применения ядерного, химического и биологического оружия. Ускоренными темпами осуществляется милитаризация космоса и киберпространства», - заключил он.

США Россия Совет безопасности РФ Ближний Восток
08 ноября 2023, 10:22
Разработчика оружия для ХАМАС ликвидировали в секторе Газа
РИА «Новости»
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В секторе Газа погиб Мохсен Абу Зина, которого считали одним из ведущих разработчиков оружия палестинского движения ХАМАС и экспертом по созданию стратегических вооружений и ракет. Об этом сообщила Армия обороны Израиля.

«Истребитель ЦАХАЛ убил Мохсена Абу Зину, главу отдела вооружений и промышленности ХАМАС в его производственном отделе», - объявила пресс-служба.

Военные заявили, что покойный являлся одним из ведущих разработчиков оружия ХАМАС, специалистом по созданию стратегического оружия и ракет для боевиков.

Авиация ЦАХАЛ поразила две террористические ячейки. Одна из них планировала ударить по израильским подразделениям противотанковыми ракетами, другая уже атаковала территорию Израиля. Погибли несколько боевиков.

Военные вычислили местонахождение лидера ХАМАС Яхья Синвара. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что он спрятался в бункере.

Израиль Оружие Конфликт Израиля и Палестины
08 ноября 2023, 10:20
МИД Турции дал Блинкену четкий ответ на идею о разделе Газы на две части
РИА «Новости»
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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Анкаре заявил о несогласии правительства своей страны с идеей перемещения жителей сектора Газа и планами разделить регион на две части. Об этом сообщила местная газета Hürriyet со ссылкой на источники.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Анкаре заявил о несогласии правительства своей страны с идеей перемещения жителей сектора Газа и планами разделить регион на две части. Об этом сообщила местная газета Hürriyet со ссылкой на источники.

Переговоры Фидана и Блинкена прошли в понедельник, 6 ноября.

«Фидан четко выразил это на встрече с госсекретарем США Блинкеном. Он заявил, что мы против разделения Газы на север и юг», - указали в публикации.

Обозреватели уточнили, что госсекретарь США также указал на несогласие с этой идеей. Несмотря на это, позиция американского правительства имеет неоднозначный характер.

Кроме того, Турция с первого дня конфликта выступала за немедленное прекращение огня. Однако руководство Израиля и Соединенных Штатов оказалось против этого. Правительство первой из стран указывало, что такой расклад сыграет на руку палестинскому движению ХАМАС. При этом американцы выработали формулу «гуманитарного промежутка». На это также указывал Блинкен во время визита в Анкару.

«Это формула, предложенная Израилем, который выступает против прекращения огня. Они говорят: „Может быть ‚гуманитарная пауза‘ на 20, 48 или в крайнем случае 72 часа“. США сейчас цепляются за это», - отметили в материале.

Однако Израиль выдвинул свое условие: во время гуманитарной паузы должно происходить освобождение заложников ХАМАС. После этого они согласны продолжать боевые действия с места, на котором остановились.

«Формула может быть реализована только путем обмена заложников», - заключили авторы статьи.

Ранее издание Haberler сообщило, что в Анкаре Блинкену устроили самый холодный прием в истории Турции. Правительство страны впервые отправило на встречу высокого гостя не подходящих по уровню политиков.

США Турция Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
08 ноября 2023, 10:16
Патрушев заявил об опасных последствиях поддержки Украины со стороны Запада
Pxhere
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Если Запад продолжит оказывать финансовую, политическую и другую поддержку Украины, это приведет к еще большему усилению конфликта. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече с коллегами по СНГ, которая состоялась в Москве. Его процитировал ТАСС.

«Продолжающееся накачивание Украины оружием, финансовая и политическая поддержка Киева - это шаги, прямо способствующие дальнейшей эскалации конфликта и напряженности», - сказал он.

По его словам, Соединенные Штаты начали терять влияние на мировой арене. Процесс разрушения западноцентричного миропорядка уже запустился.

Также на встрече с коллегами из СГН Патрушев сообщил, что украинские власти предпринимали попытки атаковать Ленинградскую, Калининскую и Курскую АЭС. Из-за неудач на поле боя ВСУ используют террористические методы против России. Власти страны организовывают покушения на убийства и атаки по гражданским объектам и критической инфраструктуре.

Запад Украина Совет безопасности РФ

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