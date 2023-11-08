Россия вычислила страх США перед межконтинентальной ракетой «Булава»

МИД Турции дал Блинкену четкий ответ на идею о разделе Газы на две части

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Анкаре заявил о несогласии правительства своей страны с идеей перемещения жителей сектора Газа и планами разделить регион на две части. Об этом сообщила местная газета Hürriyet со ссылкой на источники.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Анкаре заявил о несогласии правительства своей страны с идеей перемещения жителей сектора Газа и планами разделить регион на две части. Об этом сообщила местная газета Hürriyet со ссылкой на источники.

Переговоры Фидана и Блинкена прошли в понедельник, 6 ноября.

«Фидан четко выразил это на встрече с госсекретарем США Блинкеном. Он заявил, что мы против разделения Газы на север и юг», - указали в публикации.

Обозреватели уточнили, что госсекретарь США также указал на несогласие с этой идеей. Несмотря на это, позиция американского правительства имеет неоднозначный характер.

Кроме того, Турция с первого дня конфликта выступала за немедленное прекращение огня. Однако руководство Израиля и Соединенных Штатов оказалось против этого. Правительство первой из стран указывало, что такой расклад сыграет на руку палестинскому движению ХАМАС. При этом американцы выработали формулу «гуманитарного промежутка». На это также указывал Блинкен во время визита в Анкару.

«Это формула, предложенная Израилем, который выступает против прекращения огня. Они говорят: „Может быть ‚гуманитарная пауза‘ на 20, 48 или в крайнем случае 72 часа“. США сейчас цепляются за это», - отметили в материале.

Однако Израиль выдвинул свое условие: во время гуманитарной паузы должно происходить освобождение заложников ХАМАС. После этого они согласны продолжать боевые действия с места, на котором остановились.

«Формула может быть реализована только путем обмена заложников», - заключили авторы статьи.

Ранее издание Haberler сообщило, что в Анкаре Блинкену устроили самый холодный прием в истории Турции. Правительство страны впервые отправило на встречу высокого гостя не подходящих по уровню политиков.