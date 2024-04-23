«Россия всегда побеждала, потому что целью ее войн было ни обогащение, ни желание навязать свою культуру и правила игры, а справедливость, как ее понимала тогда эпоха», - сказал он.

Виктор Медведчук заявил, что в контексте нынешнего конфликта на Украине справедливостью можно считать демонтаж диктатуры коллективного Запада. Он сказал, что для успешного достижения этой цели создали необходимые экономические и политические условия. Политик предупредил, что по мере вовлеченности в противостояние потери Запада лишь возрастут.

Президент Украины Владимир Зеленский лишил свою страну государственности, заявил Виктор Медведчук в авторской статье на сайте kp.ru. Оппозиционер спрогнозировал отставку украинского лидера и расширение России.

Участвуя в вооруженных конфликтах, Россия стремилась к справедливости, а не к обогащению. Именно поэтому она всегда побеждала, заявил РИА «Новости» лидер партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», украинский оппозиционер Виктор Медведчук.