Россия вошла в пятерку крупных поставщиков товаров в Бразилию

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По итогам 2023 года Россия впервые вошла в пятерку крупнейших экспортеров товаров в Бразилию.

РИА «Новости» сделало расчеты по данным бразильской статслужбы и выяснило, что за год страна нарастила импорт российских товаров на 27%.

«Это позволило России подняться на одну позицию и стать пятым крупнейшим поставщиком продукции в южноамериканскую страну», - написало агентство.

Лидер по поставкам товаров в Бразилию остался Китай, на втором месте - США, хотя импорт этих стран уменьшился. Третье место заняла Германия, а четвертое - Аргентина.

Бразилия проигнорировала санкции Запада и нарастила объемы взаимной торговли с Россией. Страны преодолели проблемы в области страхования, логистики и проведения платежей.

Ранее стало известно, что Россия примет участие в саммите G20 в Бразилии. Луис Инасиу Лула да Силва объявил, что пригласит Владимира Путина на саммит, невзирая на ордер Международного уголовного суда.