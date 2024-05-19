Россия вошла в десятку лучших стран по темпам роста экономики в XXI веке

МВФ и Всемирный банк проанализировали экономики с размером ВВП от 100 миллиардов долларов. В конце прошлого века таких было 35, а к концу 2023 года их число выросло до 68, подсчитали в международных структурах. За прошлый год экономика России увеличилась в 7,7 раза: до чуть больше двух триллионов долларов с 260 миллиардов.

По информации МВФ и Всемирного банка, список самых быстрорастущих экономик возглавила Эфиопия. Ее показатели выросли в 19,4 раза до 160 миллиардов долларов. Второе место занял Китай, ВВП которого увеличился в 14,6 раза, до 17,7 триллиона долларов. На третьей строчке оказался Казахстан, чья экономика выросла в 14,2 раза, до 261 миллиарда долларов. В десятку государств с растущей экономикой также вошли Вьетнам, Катар, Румыния, Кения, Бангладеш и Индонезия.

Ранее политолог Денис Батурин заявил, что Россия имеет возможность развивать свою экономику и без европейских ресурсов. По его мнению, антироссийские санкции привели к росту импортозамещения.