Россия вдвое нарастила объем вложений в госбумаги США в сентябре

Россия в сентябре более чем в два раза нарастила объем вложений в американские гособлигации. Если в августе он составил 31 миллион долларов, то в первый месяц осени - 73 миллиона. Это следует из материалов Минфина США.

Более 60 миллионов долларов пришлись на долгосрочные облигации, еще 12 - на краткосрочные.

В июле объем вложений составлял 29 миллионов долларов, в июне - 33, в мае - 36. Практически таким же, как в сентябре, показатель был зимой и в начале весны: в марте - 77 миллионов долларов, в феврале - 75.

Резкое сокращение вложений России в госдолг Соединенных Штатов произошло в 2018 году. Тогда в апреле их уровень упал с 96 миллиардов долларов до 48,7, а в мае уже не доходил до 15 миллиардов.

На сентябрь 2023 года самыми крупными держателями государственных бумаг США оставались Япония, вложившая более триллиона долларов, и Китай (778,1 миллиарда долларов). При этом Китай постепенно сокращает вложения.