17 ноября 2023, 10:40

Россия вдвое нарастила объем вложений в госбумаги США в сентябре

Unsplash
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Россия в сентябре более чем в два раза нарастила объем вложений в американские гособлигации. Если в августе он составил 31 миллион долларов, то в первый месяц осени — 73 миллиона. Это следует из материалов Минфина США.

Россия в сентябре более чем в два раза нарастила объем вложений в американские гособлигации. Если в августе он составил 31 миллион долларов, то в первый месяц осени - 73 миллиона. Это следует из материалов Минфина США.

Более 60 миллионов долларов пришлись на долгосрочные облигации, еще 12 - на краткосрочные.

В июле объем вложений составлял 29 миллионов долларов, в июне - 33, в мае - 36. Практически таким же, как в сентябре, показатель был зимой и в начале весны: в марте - 77 миллионов долларов, в феврале - 75.

Резкое сокращение вложений России в госдолг Соединенных Штатов произошло в 2018 году. Тогда в апреле их уровень упал с 96 миллиардов долларов до 48,7, а в мае уже не доходил до 15 миллиардов.

На сентябрь 2023 года самыми крупными держателями государственных бумаг США оставались Япония, вложившая более триллиона долларов, и Китай (778,1 миллиарда долларов). При этом Китай постепенно сокращает вложения.

США Россия
17 ноября 2023, 10:41
Более 20 иностранных инвесторов обратились к России за «золотой визой»
РИА «Новости»
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Россия зарегистрировала более 20 обращений за «золотой визой» от зарубежных инвесторов. Об этом «Известиям» заявил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач.

Заявки оставили граждане Китая, США, Германии, Сербии и других государств. Иностранцы выразили готовность инвестировать в российскую экономику как минимум 1,2 миллиарда рублей.

Ведомство изучило большинство заявок и направило их в МВД. Владельцам «золотой визы» оформят вид на жительство. Подготовка всех документов займет около четырех месяцев.

По мнению первого заместителя генерального директора Центра стратегических разработок Бориса Копейкина, интерес к новой программе растет. Он добавил, что с помощью «золотой визы» Россия сможет получить не только инвестиции, но и квалифицированные кадры.

Ранее Московская область вошла в тройку лидеров по инвестиционной привлекательности. Власти региона предложили партнерам беспрецедентные меры поддержки бизнеса, в том числе гарантии по сбыту продукции и бесплатную инфраструктуру.

Визы Экономика
17 ноября 2023, 10:25
Один человек погиб при взрыве в Ереванском госуниверситете
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Один человек стал жертвой взрыва, случившегося в одном из корпусов Ереванского государственного университета. Об этом сообщил Минздрав Армении в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, в результате взрыва есть смертельный случай», - указали в министерстве.

Ведомство также сообщило, что при взрыве в одном из зданий ЕГУ пострадали три человека. Их госпитализировали для оказания медицинской помощи и обследования. Минздрав Армении пообещал предоставить информацию о состоянии пострадавших позднее.

По данным армянского издания Oragir.News , взрыв прогремел в здании химического факультета ЕГУ. После этого в корпусе начался пожар, возгорание оперативно потушили.

Ранее Служба национальной безопасности Армении сообщила о задержании террористической группы, планировавшей захват госзданий. По данным СНБ, преступники собирались устроить в республике взрыв до конца 2023 года.

Армения Взрывы
17 ноября 2023, 10:19
Несколько человек пострадали при взрыве на химфаке Ереванского госуниверситета
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В Ереванском госуниверситете произошел взрыв. Один человек погиб, четыре пострадали, сообщил сайт Oragir.news.

Взрыв на химическом факультете прогремел утром 17 ноября. Он произошел в одной из комнат на цокольном этаже первого корпуса. Представитель ЕГУ заявил журналистам, что его могли спровоцировать перебои в подаче электроэнергии.

Пострадали четыре человека, из них троих госпитализировали с ожогами. Еще один - сотрудник патрульно-постовой службы - отравился дымом во время эвакуации. По предварительным данным, один человек погиб.

В Забайкалье два шахтера из Челябинской и Иркутской областей погибли при обрушении породы в руднике. Мужчины проводили плановые работы на глубине 0,5 километра. Следком возбудил уголовное дело по факту нарушения правил промышленной безопасности. Власти обещали поддержать семьи погибших.

Армения Вузы Взрывы
17 ноября 2023, 10:07
Эстония не исключила перекрытия КПП на границе с Россией
Unsplash
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Некоторые контрольно-пропускные пункты на границе Эстонии с Россией могут закрыть. Об этом заявила начальник отдела пограничной службы эстонского департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаар.

Она подчеркнула, что въехать через Эстонию в Евросоюз можно только при наличии «законных оснований». Страна внимательно следит за ситуацией в сфере миграции и готова при необходимости предотвратить нелегальное пересечение границы.

«В зависимости от ситуации на границе это может означать частичное или полное закрытие пограничных пунктов», - процитировал Коммусаара портал Delfi.

По данным сайта эстонского гостелерадио ERR , глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс тоже считает вероятным закрытие КПП на границе с Россией.

Ранее, 16 ноября, о закрытии четырех из девяти контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией заявила Финляндия. Ее власти объяснили это решение большим количеством мигрантов на восточной границе.

Эстония

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