24 июня 2024, 14:25

Россия в ближайшее время объявит об ответных мерах на запрет отечественных СМИ в ЕС

РИА «Новости»
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Российская сторона в ближайшее время ответит на решение ЕС запретить доступ к ряду отечественных СМИ. Об этом РИА «Новости» сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Понимая, что надеяться на приверженность еэсовского Брюсселя международно-правовым обязательствам бесполезно, Москва разработала ответные меры», - подчеркнула дипломат.

Совет Евросоюза 24 июня опубликовал новый пакет антироссийских санкций. В него включили запрет на вещание в ЕС некоторых СМИ, среди которых РИА «Новости», «Известия» и «Российская газета».

Сразу после вступления в силу 14-го пакета санкций начнется проработка новых рестрикций , заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

Мария Захарова Запреты Санкции Россия Евросоюз
24 июня 2024, 14:34
ЕС ограничил транзит российского СПГ через свои терминалы
РИА «Новости»
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Евросоюз продолжит закупать российский сжиженный газ, но запретит его реэкспорт в третьи страны. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Объединение ввело 14-й антироссийский пакет санкций, который в первую очередь затронул энергетическую сферу. Авторы ограничений попытались снизить доходы России, запретив использовать свои терминалы для перегрузки российского СПГ для третьих стран.

Запрет будет распространяться и на терминалы, не подключенные к газотранспортной системе союза. Объединение заблокировало возможность инвестировать в проекты «Артик СПГ-2» и «Мурманск СПГ», а также предоставлять для них услуги и технологии.

По данным «Известий» , ЕС ввел ограничения против 27 российских судов и против авиакомпаний, выполняющим чартеры и частные перелеты по миру для физических и юридических лиц из России.

Газ Санкции Россия Евросоюз
24 июня 2024, 14:32
«Небывалый вызов». Путин послал мощный сигнал Западу визитом в Северную Корею
РИА «Новости»
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Визит президента России Владимира Путина в Северную Корею стал жестким предупреждением для Запада. Об этом сообщило издание The Associated Press.

«В условиях нарастающей конфронтации с США и их союзниками из-за Украины российский лидер готов бросить небывалый вызов интересам Запада», - отметили авторы материала.

Соглашение, которое заключили Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын, предусматривает взаимную военную помощь в случае нападения на одну из стран. Подписание документа стало ответом президента России на передачу НАТО вооружений Украине для ударов по РФ.

Официальные переговоры Путина и Ким Чен Ына длились примерно полтора часа. Лидер КНДР отметил, что страна принимает сторону России в период украинского кризиса.

Северная Корея Россия Запад Владимир Путин
24 июня 2024, 14:18
«Риск торговой войны». Почему ЕС вводит санкции против России постепенно
Unsplash
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Страны ЕС скоро начнут работать над 15-м пакетом санкций против России. Политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич в беседе с 360.ru отметил, что Евросоюз вряд ли введет что-то принципиально новое, иначе он рискует спровоцировать «глобальную торговую войну», которой на самом деле не хочет.

По мнению Станкевича, санкции уже исчерпали себя как содержательная мера и в основном будут использоваться как «дипломатическая демонстрация продолжения прежнего курса, демонстративная реакция солидарности всего атлантического лагеря» и своего рода «перекличка» с целью выяснить, «все ли остаются в строю и присягают на верность атлантическому единству». С точки зрения экономики и финансов добавить уже практически нечего, подчеркнул эксперт.

Философия санкционного давления не меняется - оно по-прежнему пытается изменить политическое поведение России, продолжил политолог. Давление наращивают постепенно, чтобы Россия смогла «переоценить нанесенный ущерб» и решить, поддаваться ли этому давлению. Еще одна причина постепенного введения санкций - необходимость стран договориться между собой, что включать в очередной пакет, кому какие послабления давать, чтобы не понести «чрезмерные потери». Странам нужно время, чтобы «принять неизбежный ущерб», подытожил Сергей Станкевич.

Очередные ограничения ЕС распространились, в частности, на певицу Полину Гагарину, певца Shaman, актера Ивана Охлобыстина, «Уральские авиалинии», «Совкомфлот», лагерь «Артек».

По мнению эксперта, все «сколько-нибудь разумные, рациональные» ограничения, которые можно рассматривать «как политику, а не как войну», уже ввели.

«Любой дальнейший шаг уже превращает санкционную политику фактически в войну, и здесь надо быть крайне осторожными. Это понимают люди, которые планируют санкционные действия, и в этой связи они проявляют уже некоторую осмотрительность. Последние пакеты санкций содержали даже не столько новые меры, сколько их расширение. В список добавляли компании, физлица - некие новые имена, новые наименования, но ничего принципиально не менялось», - отметил политолог.

Он констатировал, что «сильное впечатление» произвели санкции против Московской финансовой биржи , но это тоже был «больше пиаровский психологический шок» - на самом деле к этому шагу в России готовились два года, и тот механизм, который ранее работал параллельно с биржей и был запасным, теперь просто стал основным. Речь идет о межбанковском валютном рынке.

Санкции Евросоюз
24 июня 2024, 11:01
Подозреваемых в перестрелке на границе России и Абхазии задержали
Телеканал «360»
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Подозреваемых, которых обвиняют в перестрелке и убийстве гражданина Абхазии на границе с Россией, задержали. Об этом сообщило РИА «Новости».

Перестрелка произошла 23 июня на КПП «Псоу». Преступники открыли огонь из автомобиля и скрылись. В результате погиб мужчина 1985 года рождения, пострадали три человека: двое мужчин 29 и 26 лет, и 17-летняя девушка.

Одному из пострадавших абхазцев диагностировали ранение ноги, другому - проникающее ранение брюшной полости. Девушка получила сквозное ранение руки. Всех пострадавших доставили в больницу.

В Абхазии возбудили уголовное дело по статьям «Незаконное хранение и перевозка оружия» и «Убийство».

Убийства Абхазия Россия

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