Россия в ближайшее время объявит об ответных мерах на запрет отечественных СМИ в ЕС

Страны ЕС скоро начнут работать над 15-м пакетом санкций против России. Политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич в беседе с 360.ru отметил, что Евросоюз вряд ли введет что-то принципиально новое, иначе он рискует спровоцировать «глобальную торговую войну», которой на самом деле не хочет.

По мнению Станкевича, санкции уже исчерпали себя как содержательная мера и в основном будут использоваться как «дипломатическая демонстрация продолжения прежнего курса, демонстративная реакция солидарности всего атлантического лагеря» и своего рода «перекличка» с целью выяснить, «все ли остаются в строю и присягают на верность атлантическому единству». С точки зрения экономики и финансов добавить уже практически нечего, подчеркнул эксперт.

Философия санкционного давления не меняется - оно по-прежнему пытается изменить политическое поведение России, продолжил политолог. Давление наращивают постепенно, чтобы Россия смогла «переоценить нанесенный ущерб» и решить, поддаваться ли этому давлению. Еще одна причина постепенного введения санкций - необходимость стран договориться между собой, что включать в очередной пакет, кому какие послабления давать, чтобы не понести «чрезмерные потери». Странам нужно время, чтобы «принять неизбежный ущерб», подытожил Сергей Станкевич.

Очередные ограничения ЕС распространились, в частности, на певицу Полину Гагарину, певца Shaman, актера Ивана Охлобыстина, «Уральские авиалинии», «Совкомфлот», лагерь «Артек».

По мнению эксперта, все «сколько-нибудь разумные, рациональные» ограничения, которые можно рассматривать «как политику, а не как войну», уже ввели.

«Любой дальнейший шаг уже превращает санкционную политику фактически в войну, и здесь надо быть крайне осторожными. Это понимают люди, которые планируют санкционные действия, и в этой связи они проявляют уже некоторую осмотрительность. Последние пакеты санкций содержали даже не столько новые меры, сколько их расширение. В список добавляли компании, физлица - некие новые имена, новые наименования, но ничего принципиально не менялось», - отметил политолог.

Он констатировал, что «сильное впечатление» произвели санкции против Московской финансовой биржи , но это тоже был «больше пиаровский психологический шок» - на самом деле к этому шагу в России готовились два года, и тот механизм, который ранее работал параллельно с биржей и был запасным, теперь просто стал основным. Речь идет о межбанковском валютном рынке.