Россия укрепит свою обороноспособность в ответ на действия Японии

«Такое развитие событий чревато дополнительными угрозами безопасности России. В ответ будем вынуждены принимать контрмеры по укреплению национальной обороноспособности», - сказала она РИА «Новости».

Воробьева подчеркнула, что изменение конституции - внутреннее дело страны. Она заявила, что окончательное решение японцы примут на референдуме, до проведения которого пройдет еще много времени.

Однако представитель МИД России предупредила, что отход Японии от планов мирного развития спровоцирует усиление гонки вооружений и напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Воробьева заявила, что отмена девятой статьи конституции не обойдется без внешнеполитических последствий.

Отношения Японии и России ухудшились на фоне введения санкций. Воробьева заявила журналистам, что в текущих условиях российская сторона не намерена инициировать восстановление контактов.