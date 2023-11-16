Россия указала на угрозу полного разрыва диалога с США
Российско-американские отношения находятся в глубочайшем кризисе, диалог между странами может полностью разорваться в любой момент. На это указал МИД России в публикации по случаю 90-летней годовщины восстановления дипломатических отношений двух стран.
Дипломаты отметили, что американская сторона «сделала ставку» на сдерживание РФ и Китая, чтобы навязать другим государствам свой миропорядок. Кризис российско-американских отношений спровоцировали действия США, добавили в ведомстве.
«По вине Вашингтона, взявшего на вооружение оголтелую русофобию, они (отношения - прим. ред.) предельно истончились, рискуют быть разорванными в любой момент», - указали в МИД.
Сотрудники дипломатического ведомства предупредили, что шаги американского руководства по раскручиванию «маховика эскалации» могут привести к катастрофическим последствиям.
Ранее представитель МИД Мария Захарова указала на заинтересованность США в проведении закулисных переговоров на саммите АТЭС. По ее словам, американское руководство до этого препятствовало диалогу с Россией.