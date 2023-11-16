Россия указала на угрозу полного разрыва диалога с США

Израиль оставит «мощные силы» в секторе Газа

Израиль вынужден оставить «мощные силы» в секторе Газа. Страна не может допустить вакуума в анклаве, заявил президент еврейского государства Ицхак Герцог в интервью газете Financial Times.

Он задался вопросом о том, кто придет к власти в Газе, если Армия обороны Израиля отступит. Герцог предположил, что Соединенные Штаты и соседи еврейского государства в регионе могут принять некоторое участие в управлении анклавом после окончания конфликта.

«Если мы отступим, то кто возьмет на себя управление? Мы не можем оставить вакуум. Нам нужно подумать о том, каким будет механизм [управления в секторе Газа], есть много идей, которые витают в воздухе», - сказал Герцог.

Он добавил, что ЦАХАЛ придется оставить «мощные силы» в Газе. Это необходимо для предотвращения повторного образования ХАМАС, пояснил президент Израиля. Никто не захочет снова превратить анклав в базу террористов, резюмировал он.

Ицхак Герцог заверил также, что Армия обороны Израиля действует осторожно при операциях в больницах Газы. По его словам, израильские военные стараются защитить мирное население анклава.