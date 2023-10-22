Россия указала на особый уровень взаимопонимания с Казахстаном

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«Двадцать второго октября мы вместе с казахстанскими друзьями отмечаем важную дату - День установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан», - напомнили дипломаты.

Они поздравили страны с важной датой и обратили внимание на то, что государства развивают сотрудничество в различных сферах, в том числе торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и других. Кроме того, Россия и Казахстан совместными усилиями сильно повлияли на улучшение ситуации с безопасностью в Центрально-Азиатском и Каспийском регионах.

«Все это определяет особый уровень взаимопонимания между двумя дружественными народами, тесно связанными общей историей», - заключили в посольстве.

Ранее президент России Владимир Путин отпраздновал свой день рождения с коллегами из Узбекистана и Казахстана Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым. Он пообедал с ними в резиденции в Москве. Российский лидер в этот же день открыл запуск поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан.