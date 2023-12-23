Россия удержит часть взноса в ОЗХО

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Дипломат напомнила, что по обязательствам участия в Конвенции о запрещении химического оружия регулярные взносы в бюджет ОЗХО стали обязанностью каждой страны - члена ОЗХО.

«Вместе с некоторыми партнерами Россия продолжит удерживать часть своего взноса, которую технический секретариат ОЗХО направляет на финансирование навязанной США нелегитимной группы по идентификации и расследованию в интересах Запада», - сказала она.

Захарова отметила, что представителей России не переизбрали в исполнительный совет ОЗХО, однако они намерены играть на площадке самую активную роль.

«Свою задачу видим в том, что было сохранить целостность Конвенции о запрещении химического оружия и восстановить былой авторитет этой организации в будущем», - заключила представитель МИД.

Бывший сенатор Франц Клинцевич заявлял «360», что отсутствие России в исполнительном совете ОЗХО является показателем деградации здравого смысла и международного права.