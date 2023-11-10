Россия свернула работу над проектом СБ ООН по «Северным потокам»

«Главный аргумент западников - Совету незачем вмешиваться в проведение национальных расследований Германии, Дании и Швеции. Однако эти страны так и не представили предварительных результатов и отказываются сотрудничать с понесшими ущерб государствами», - указали в ведомстве.

В МИД РФ объяснили, что при таких условиях российская сторона решила свернуть работу над проектом заявления, он продолжит привлекать внимание международного сообщества к данной проблеме.

Российские представители объявили о планах предложить проект заявления председателя Совбеза 26 сентября. В нем говорилось о необходимости привлечь к ответственности организаторов и исполнителей взрыва. Однако в СБ ООН документ не приняли.

После этого постпред России при всемирной организации Василий Небензя заявил, что некоторые страны Запада не хотят наказывать виновников теракта на «Северном потоке».