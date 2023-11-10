Россия свернула работу над проектом СБ ООН по «Северным потокам»
Россия решила свернуть работу над проектом заявления председателя Совбеза ООН по расследованию подрыва «Северных потоков». Такое заявление опубликовали на сайте МИД РФ.
«Главный аргумент западников - Совету незачем вмешиваться в проведение национальных расследований Германии, Дании и Швеции. Однако эти страны так и не представили предварительных результатов и отказываются сотрудничать с понесшими ущерб государствами», - указали в ведомстве.
В МИД РФ объяснили, что при таких условиях российская сторона решила свернуть работу над проектом заявления, он продолжит привлекать внимание международного сообщества к данной проблеме.
Российские представители объявили о планах предложить проект заявления председателя Совбеза 26 сентября. В нем говорилось о необходимости привлечь к ответственности организаторов и исполнителей взрыва. Однако в СБ ООН документ не приняли.
После этого постпред России при всемирной организации Василий Небензя заявил, что некоторые страны Запада не хотят наказывать виновников теракта на «Северном потоке».