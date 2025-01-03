Россия стала вторым основным поставщиком газа в ЕС в 2024 году

Россия заняла второе место по поставкам газа в Евросоюз, обогнав США по итогам 2024 года.

РИА «Новости» проанализировало данные аналитической компании Bruegel.

В прошлом году Евросоюз импортировал 297,9 миллиарда кубометров газа, причем у России он закупил 54,45 миллиарда кубометра. Если сравнивать с 2023 годом, то РФ поставила европейцам на 21% больше энергоресурса. Российская доля на рынке ЕС увеличилась до 18,3%.

На первом месте оказалась Норвегия, поставившая в Европу 93,3 миллиарда кубометров. При этом в 2023 году норвежская доля была меньше на три миллиарда кубометров.

На третье место опустились США, сократившие свои поставки почти на 18%. Страна экспортировала в ЕС 51,3 миллиарда кубометров в 2024 году.

Кроме того, европейцы закупали газ в Алжире, Великобритании и Азербайджане.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала США главным бенефициаром «передела энергетического рынка Старого Света», прокомментировав решение Владимира Зеленского об отказе транзита российского газа.