03 января 2025, 02:22

Россия стала вторым основным поставщиком газа в ЕС в 2024 году

РИА «Новости»
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Россия заняла второе место по поставкам газа в Евросоюз, обогнав США по итогам 2024 года. РИА «Новости» проанализировало данные аналитической компании Bruegel.

Россия заняла второе место по поставкам газа в Евросоюз, обогнав США по итогам 2024 года.

РИА «Новости» проанализировало данные аналитической компании Bruegel.

В прошлом году Евросоюз импортировал 297,9 миллиарда кубометров газа, причем у России он закупил 54,45 миллиарда кубометра. Если сравнивать с 2023 годом, то РФ поставила европейцам на 21% больше энергоресурса. Российская доля на рынке ЕС увеличилась до 18,3%.

На первом месте оказалась Норвегия, поставившая в Европу 93,3 миллиарда кубометров. При этом в 2023 году норвежская доля была меньше на три миллиарда кубометров.

На третье место опустились США, сократившие свои поставки почти на 18%. Страна экспортировала в ЕС 51,3 миллиарда кубометров в 2024 году.

Кроме того, европейцы закупали газ в Алжире, Великобритании и Азербайджане.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала США главным бенефициаром «передела энергетического рынка Старого Света», прокомментировав решение Владимира Зеленского об отказе транзита российского газа.

США Великобритания Газ Европа Норвегия Россия Евросоюз Азербайджан
03 января 2025, 03:34
Следователи попытались арестовать президента Южной Кореи в его резиденции
РИА «Новости»
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Следователи явились в резиденцию президента Южной Кореи, чтобы арестовать Юн Сок Еля. Однако он отказался сдаваться властям, сообщило агентство Yonhap.

Суд Западного округа Сеула выдал ордер на арест отстраненного от службы Юна еще 31 декабря. Наконец, следователи прибыли в его резиденцию. Однако охраняющее подвергнутого импичменту президента военное подразделение заблокировало доступ к нему.

Адвокаты Юна объявили, что подадут в суд. Они заявили о незаконности исполнения ордера.

Юн лишился поста президента после того, как 3 декабря в ответ на обвинения во взяточничестве объявил в Южной Корее военное положение. Оппозиция потребовала наказать президента, парламент проголосовал за его отставку. После скандала министр обороны Ким Ен Хен сложил полномочия, попал в СИЗО по обвинению в госизмене и предпринял попытку суицида.

Южная Корея Аресты Военное положение в Южной Корее
03 января 2025, 01:44
Байден начал выступление с шутки после теракта в Новом Орлеане
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден решил начать свое первое публичное выступление после теракта в Новом Орлеане с шутки про самого себя. Трансляцию вели на YouTube-канале Белого дома.

Американский лидер участвовал в назначении судей в различные инстанции США в свою официальную резиденцию в Вашингтоне.

«Уверен, вы аплодируете, потому что я наконец-то появился», - сказал он в микрофон.

Гости мероприятия отреагировали на шутку Байдена смехом. После этого глава Белого дома сообщил, что провел заседание всего оборонного и разведывательного аппарата США. В ходе совещания обсуждался теракт в Новом Орлеане и взрыв Tesla в Лас-Вегасе.

Ранее стало известно, что водитель Tesla Cybertruck и исполнитель теракта в Новом Орлеане Шамсуддин Джаббар проходили службу на одной военной базе. Оба мужчины взяли машины в аренду в одном сервисе.

Жертвами теракта в Новом Орлеане в новогоднюю ночь стали 15 человек, пострадали 35 прохожих.

США Белый дом в США Джо Байден Теракт в Новом Орлеане
02 января 2025, 22:05
В Молдавии предложили ограничить работу российских авиакомпаний
РИА «Новости»
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Министерство инфраструктуры и регионального развития Молдавии предложило запретить работу авиакомпаний из ряда стран, в том числе из России, ограничив их полеты в страну. Об этом сообщило издание Esp.md со ссылкой на законопроект ведомства.

Министерство вынесло на общественное обсуждение проект «Об утверждении списка авиаперевозчиков, подпадающих под запрет на эксплуатацию на территории Молдавии». Таким образом власти хотят привести национальной законодательство в соответствие с нормами Евросоюза.

Согласно проекту авиакомпаниям из более чем 20 стран запретят работать в воздушном пространстве Молдавии, в числе которых помимо России оказались Армения, Иран, Ливия, Судан, Киргизия и Афганистан.

В этот список попали, в частности, российские перевозчики «Аврора», «Авиастар-ТУ», «Ижавиа», «РусДжет», «Сибирь», «Уральские авиалинии», NordStar, «Победа», «Россия» и «Аэрофлот».

Проект планируют обсудить до 9 января.

При этом Молдавия еще не является членом ЕС, хотя заявку подала еще весной 2022 года.

Ранее Молдавия впервые закупила газ в Болгарии.

Авиация Якутия Законы Аэрофлот Запреты Молдавия Самолеты Россия Сибирь Евросоюз Авиакомпании
02 января 2025, 21:33
Трамп устроит первый после победы митинг в Вашингтоне
Unsplash
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Избранный президент США Дональд Трамп 19 января проведет митинг в честь победы на выборах. Его сторонники соберутся на стадионе Capital One Arena в Вашингтоне, сообщила газета The Washington Post.

«Победный митинг» пройдет накануне присяги. Стадион Capital One Arena рассчитан на 20 тысяч человек. Регистрация участников открылась на инаугурационном сайте Трампа, в одни руки дадут не больше двух билетов.

Организаторы не раскрыли программу мероприятия, однако пообещали, что американцы никогда его не забудут. Этот митинг станет для Трампа первым после победы на выборах 5 ноября.

Инаугурация президента США состоится 20 января. На странице в соцсети Truth Social республиканец запустил обратный отсчет до вступления в должность и опубликовал совместную фотографию с новым заместителем главы администрации Дэном Скавино.

Одним из главных предвыборных обещаний Трампа стало разрешение миграционного кризиса. Однако американские СМИ усомнились в успехе его идей из-за чрезмерной нагрузки иммиграционных судов и нехватки персонала.

США Дональд Трамп Митинги Выборы президента США

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