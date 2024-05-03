Россия стала вторым крупнейшим поставщиком товаров в Турцию

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Первое место по поставкам занял Китай, на долю которого пришлось 3,753 миллиарда долларов. За ним следуют Россия и ФРГ. Основная доля турецкого экспорта пришлась на Германию, США и Великобританию.

В целом экспорт Турции с января по апрель составил 82,873 миллиарда долларов, что на 2,7% выше, чем за аналогичный период 2023 года. Импорт сократился на 8,9%.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 3 мая сообщил о прекращении торгового оборота с Израилем в размере 9,5 миллиарда долларов. Приостановку товарооборота подтвердил Минторг.