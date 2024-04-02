Россия стала пятой экономикой мира, несмотря на беспрецедентное давление

«Политическая система и экономическая модель, созданные нашим президентом, в очередной раз доказали свою эффективность», - подчеркнул Володин.

Спикер отметил, что государства, развязавшие против России санкционную войну, сами же оказались в незавидном положении. В полной мере они ощущают на себе последствия введенных запретов и ограничений и теряют позиции.

«США, утратив лидерство, не могут его вернуть. Отставание от Китая растет», - заметил председатель Госдумы.

При этом положение стран, которые не отказались от сотрудничества с Россией, напротив, становится лучше.

«Вызовы сделали нас сильнее. Но многое еще предстоит. Нам необходимо войти в четверку ведущих экономических держав», - заявил Володин.

Россия в 2023 году увеличила ВВП на 3,6% и вошла в пятерку самых быстрорастущих экономик «Большой двадцатки». Она продолжает расти , несмотря на санкции Запада. Президент Владимир Путин заявил, что к 2030 году Россия должна войти в четверку крупнейших экономик по паритету покупательной способности.