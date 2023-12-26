Он отметил, что экономики Глобального Севера - США, Япония и Европейский союз - начали терять свою значимость и роли. Помимо этого, в рейтинге значительно поднялись экономики азиатских государств.

«Индия заняла третье место, Индонезия поднялась на седьмое и в ближайшее время начнет штурмовать позицию Германии, которая занимает шестое место», - сказал он.

Ранее руководитель международной редакции французского журнала L’Express Шарль Аке признал, что экономика РФ растет быстрее европейской , несмотря на многочисленные санкции и конфликт на Украине. Он объяснил, что промышленное производство страны увеличилось на 7,5%. Также население России поддерживает позицию президента по проведению специальной военной операции.