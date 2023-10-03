Россия составит график встреч «ядерной пятерки»

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Первая консультация в рамках формата «ядерной пятерки» состоится на полях заседания Первого комитета Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Что дальше? Мы представим вначале коллегам, а потом это станет, наверное, известно», - отметил дипломат.

По его словам, формат «ядерной пятерки» не будет связан с темой российского-американского диалога по стратегической стабильности. Рябков добавил, что на встречах запланирована другая повестка дня.

«Мы ее, кстати, хотим подкорректировать и не сводить все только к так называемым ядерным рискам. Они важны и как тема, и как сюжет - это будет обсуждаться и дальше», - указал он.

Рябков сообщил, что в повестку включат тему ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия) и обсуждение взаимодействия стран, входящих в «ядерную пятерку».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал США к сдержанности в вопросе ядерной сферы. По его словам, это важно для минимизации рисков.