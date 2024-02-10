Россия согласилась выплатить WADA взнос за 2023 год
Россия согласовала со Всемирным допинговым агентством (WADA) выплату взноса за 2023 год. Об этом журналистам рассказал министр спорта Олег Матыцин. Сумму выплаты он называть не стал.
«Не буду озвучивать цифры, но мы будем выплачивать согласованную с WADA сумму», - процитировала главу Минспорта России Lenta.ru.
Кроме того, страна договорилась с WADA об установке формулы взноса на 2024 год. Матыцин пояснил, что Россия больше не состоит в Совете Европы, так что не может на него ориентироваться.
В середине ноября 2023 года в пресс-служба Минспорта поясняли, что Россия не отказывается выплачивать ежегодный взнос во Всемирное антидопинговое агентство, но направит его при условии определения универсальной формулы финансирования.
На тот момент взносы выплатили 45 стран и не внесли только пять, среди которых была Россия. Страна должна была WADA более 113 миллионов рублей.