Россия согласилась выплатить WADA взнос за 2023 год

«Не буду озвучивать цифры, но мы будем выплачивать согласованную с WADA сумму», - процитировала главу Минспорта России Lenta.ru.

Кроме того, страна договорилась с WADA об установке формулы взноса на 2024 год. Матыцин пояснил, что Россия больше не состоит в Совете Европы, так что не может на него ориентироваться.

В середине ноября 2023 года в пресс-служба Минспорта поясняли, что Россия не отказывается выплачивать ежегодный взнос во Всемирное антидопинговое агентство, но направит его при условии определения универсальной формулы финансирования.

На тот момент взносы выплатили 45 стран и не внесли только пять, среди которых была Россия. Страна должна была WADA более 113 миллионов рублей.