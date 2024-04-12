Россия согласилась на контакты с Западом для поимки террористов

Он напомнил, что страны Запада осудили нападение на концертный зал, поэтому Россия рассчитывает на их помощь в организованном расследовании для установки всех причастных к теракту.

«Рассчитываем, что западные коллеги будут сотрудничать с нами в вопросах поимки заказчиков теракта в „Крокус Сити Холле“ и привлечения их к ответственности, равно как и вопросах наказания виновных в терактах на „Северных потоках“ », - заявил Небензя.

С требованием наказать всех причастных к нападению также выступил министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин на заседании Совета глав МИД стран СНГ в Минске. Он подчеркнул, что к ответственности необходимо привлечь не только исполнителей и их пособников , но также и организаторов и заказчиков.

Группа вооруженных мужчин открыла стрельбу по людям в холле и концертном зале «Крокус Сити Холла» 22 марта. Перед отходом боевики подожгли здание и скрылись. Жертвами нападения стали 145 человек.

Исполнителей теракта силовики задержали в Брянской области. В ходе допросов выяснилось, что все они уроженцы Таджикистана. После правоохранители задержали пособников боевиков, которые обеспечили их деньгами, транспортом и квартирой.