20 февраля 2024, 17:10

Россия снова начнет сертифицировать эквадорские бананы

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Бананы, отгружаемые с предприятий Эквадора, будут проверять при ввозе в Россию. Об этом сообщило издание Lenta.ru.

О возобновлении сертификации эквадорских фруктов заявил представитель Россельхознадзора.

«Сертификация бананов, отгружаемых с пяти предприятий Эквадора, возобновлена по согласованию с Россельхознадзором», - указал он.

Представитель ведомства добавил, что бананы и другие подкарантинные товары будут исследовать в лабораториях перед ввозом на территорию России.

Россельхознадзор 3 февраля запретил ввозить эквадорские бананы пяти компаний, так как в фруктах были мухи-горбатки. Эти насекомые внешне похожи на распространенную плодовую мушку и являются опасным карантинным объектом.

Россельхознадзор 13 февраля вернул пяти компаниям из Эквадора право ввозить бананы в Россию. На этот шаг ведомство пошло после получения гарантий эквадорских властей.

Россия Экономика Продукты Эквадор
20 февраля 2024, 16:46
Адвокат Ассанжа призвала власти Британии поддержать его
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Адвокат основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Дженнифер Робинсон призвала британские власти поддержать его. Видео опубликовал РЕН ТВ.

По мнению адвоката, дело создало прецедент, способный сдерживать журналистов по всему миру. Она поблагодарила всех участников на митинга в поддержку Ассанжа, которое прошло у здания Верховного суда в Лондоне.

Лондонский суд проведет двухдневные слушанья по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа. По данным СМИ, сам он не будет присутствовать на суде из-за плохого самочувствия.

Основатель WikiLeaks пытается предотвратить экстрадицию в Соединенные Штаты , где ему грозят 175 лет тюрьмы за публикацию данных, полученных из секретных документов. С 2011 по 2019 годы журналист укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, однако в апреле 2019-го его задержали. Ассанж попал в британскую тюрьму строгого режима Белмарш. Если суд в Лондоне примет решение не в его пользу, он еще сможет попытаться оспорить вердикт в Европейском суде по правам человека.

Лондон Суд Адвокаты Джулиан Ассанж Тюрьмы
20 февраля 2024, 15:08
Бывшего главу Севастополя освободили под залог в Лондоне
РИА «Новости»
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Задержанного в Британии бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова освободили под залог, сообщил судья Королевского суда лондонского района Сазерк. Об этом сообщил «Коммерсант».

Суд приступит к рассмотрению дела 10 марта 2025 года. Ближайшее предварительное слушание состоится 5 марта.

По условиям залога, Овсянников должен сдать властям российский и британский паспорта, оставаться дома с 21:00 до 05:00, носить электронный браслет, каждый день отмечаться в полицейском участке района Брикстон в Лондоне. Помимо этого, он не должен выезжать за границу, оформлять нужные для этого документы и даже приближаться к вокзалам, портам и аэропортам. Судья продлил действие перечисленных условий залога.

Дмитрия Овсянникова задержали в конце января в его лондонском доме. По данным СМИ, его заподозрили в нарушении санкционного режима и «отмывании денег». Российское посольство в Лондоне потребовало объяснений от британского МИД.

Лондон Паспорта Суд Севастополь Деньги
20 февраля 2024, 14:16
«Отбросим все иллюзии». Лукашенко призвал белорусов «ментально» готовиться к войне
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал небезосновательными опасения возможной третьей мировой войны и призвал готовиться к ней «ментально и стратегически». Его слова привело БелТА.

Глава государства выступил на совещании с руководящим составом органов системы обеспечения национальной безопасности.

«Нам война не нужна, поэтому мы должны быть к ней готовы и ментально, и стратегически. Что касается осознания серьезности момента. Отбросим все иллюзии о возможности дипломатического урегулирования глобального конфликта», - подчеркнул Лукашенко.

Он указал на тенденцию роста числа горячих точек. По словам белорусского лидера, военная сила вернулась в число «главных инструментов мировых центров решения вопросов». Очередным этапом экспансии на восток стало вступление Финляндии в НАТО. В альянс втянут Грузию, Сербию, Боснию и Герцеговину.

«И все это будет по сценарию Украины», - добавил Лукашенко.

В противостояние Запада и Востока «всеми правдами и неправдами» хотят втянуть Белоруссию, считает президент.

Он также выразил мнение, что Запад готовит крупную провокацию против польского населения. Но виноватыми в этом выставят Россию и Белоруссию.

Белоруссия Войны Запад
20 февраля 2024, 14:13
Пациент с мозговым чипом Neuralink смог силой мысли управлять стрелкой на экране
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Первому пациенту с имплантом компании Neuralink в мозге удалось с помощью мыслей перемещать курсор мыши по экрану. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск, сообщило агентство Reuters.

Чип Neuralink одному из добровольцев вживили еще в декабре. Бизнесмен отметил, что пациент полностью восстановился после операции и показывает хорошие результаты.

«Пациент может перемещать мышь по экрану, просто думая», - подчеркнул Маск.

Следующим этапом тестирования станет нажатие на кнопку мыши на расстоянии. По мнению предпринимателя, мозговой имплант демонстрирует многообещающие результаты.

Ранее Маск рассказал, что разработка Neuralink поможет восстанавливаться людям с травмами головного и спинного мозга. Он предположил, что благодаря импланту и специальным протезам у парализованных пациентов появится возможность снова двигаться.

Илон Маск Технологии

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