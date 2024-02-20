Россия снова начнет сертифицировать эквадорские бананы

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О возобновлении сертификации эквадорских фруктов заявил представитель Россельхознадзора.

«Сертификация бананов, отгружаемых с пяти предприятий Эквадора, возобновлена по согласованию с Россельхознадзором», - указал он.

Представитель ведомства добавил, что бананы и другие подкарантинные товары будут исследовать в лабораториях перед ввозом на территорию России.

Россельхознадзор 3 февраля запретил ввозить эквадорские бананы пяти компаний, так как в фруктах были мухи-горбатки. Эти насекомые внешне похожи на распространенную плодовую мушку и являются опасным карантинным объектом.

Россельхознадзор 13 февраля вернул пяти компаниям из Эквадора право ввозить бананы в Россию. На этот шаг ведомство пошло после получения гарантий эквадорских властей.