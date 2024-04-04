Россия сможет ответить на агрессию НАТО ядерным оружием

По его словам, это связано с расширением НАТО. Россия сможет применить атомные заряды в ответ на агрессию блока против страны с использованием конвенционального оружия.

Коротченко также отметил, что украинский беспилотник, который нанес удар по объекту инфраструктуры в Татарстане, наводился на цель при помощи западных стран. По его словам, дрон запустили с территории Украины таким образом, чтобы он смог обойти и преодолеть зоны действия российских систем ПВО. Без помощи западных стран ВСУ с такой задачей справиться бы не смогли.