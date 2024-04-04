04 апреля 2024, 01:37

Россия сможет ответить на агрессию НАТО ядерным оружием

РИА «Новости»
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Россия может пересмотреть военную доктрину в области применения ядерного оружия. Об этом заявил в интервью РИА «Новости» главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По его словам, это связано с расширением НАТО. Россия сможет применить атомные заряды в ответ на агрессию блока против страны с использованием конвенционального оружия.

Коротченко также отметил, что украинский беспилотник, который нанес удар по объекту инфраструктуры в Татарстане, наводился на цель при помощи западных стран. По его словам, дрон запустили с территории Украины таким образом, чтобы он смог обойти и преодолеть зоны действия российских систем ПВО. Без помощи западных стран ВСУ с такой задачей справиться бы не смогли.

Ядерное оружие Россия Оружие НАТО
04 апреля 2024, 01:17
Стало известно, какие страны выступили против конфискации активов России
РИА «Новости»
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Китай, Индонезия и Саудовская Аравия в частном порядке попросили Евросоюз не поддаваться на давление США и Великобритании и отказаться от конфискации российских активов. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

«Эти страны очень скептически относятся к подобной идее», - передала газета слова неназванного источника.

Китай, Индонезия и Саудовская Аравия беспокоятся, что конфискация замороженных активов России создаст прецедент для подобных действий в отношении других стран в будущем.

«Россия могла попросить своих друзей устроить это», - считает высокопоставленный дипломат, собеседник издания.

Также эти страны могут опасаться, что Россия попросит «своих друзей» предпринять ответные меры и конфисковать западные активы, что «запятнает их репутацию в глазах международных инвесторов», отметил источник издания.

Накануне замглавы МИД Великобритании по делам Европы Нусрат Гани сообщила, что министерства стран G7 представят план по конфискации российских активов до начала саммита в июне.

США Саудовская Аравия Индонезия Россия Китай
04 апреля 2024, 00:35
Доллар исключат. В США раскрыли план БРИКС по отмене американской валюты
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Объединение БРИКС, где Россия занимает лидирующее место, может сформировать привязанную к золоту валюту, в таком случае доллар потеряет позиции в мировом сообществе. Об этом заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Judging Freedom.

«Москва лидирует в БРИКС. И эта организация растет очень быстро. И скоро мы увидим привязанную к золоту валюту в большей части Евразии. Как только она начнет развиваться, доллар будет терять былое значение, а затем будет исключен», - заявил он.

По его словам, дела в Америке идут не лучшим образом. Нельзя без последствий постоянно печатать новые деньги для покрытия растущих расходов.

В марте замглавы Центробанка Ирана по международным вопросам Мохсен Карими предложил создать аналог международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Этот вопрос обсудили на встрече министров экономики и глав центробанков стран БРИКС.

США Доллары США Золото Россия БРИКС
03 апреля 2024, 22:13
Херш рассказал о сигналах ЦРУ по поводу теракта в «Крокус Сити Холле»
РИА «Новости»
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ЦРУ якобы предупредило российские спецслужбы о том, что боевики готовят теракт в Москве. Об этом на сайте Substack заявил американский журналист-расследователь Сеймур Херш.

При этом он сослался на неназванных представителей ведомства, знакомых с ситуацией.

«Было больше предупреждений между разведками, по меньшей мере, одно было маркировано „срочно“ и передавалось перед концертом от ЦРУ российской разведке», - написал Херш.

По словам его источника, США также якобы сообщили о том, что информация о предстоящей атаке была «достоверной», а сам теракт должен был произойти в «краткосрочной» перспективе.

При этом Херш утверждает, что американская разведка заранее не знала, что теракт произойдет именно в «Крокус Сити Холле».

Ранее Херш заявил, что мирные переговоры по урегулированию конфликта между Россией и Украиной могли начаться несколько месяцев назад, но этому помешали власти США. Они пригрозили президенту Украины Владимиру Зеленскому лишением денег на невоенные нужды.

Разведка США Россия Теракт в «Крокусе»
03 апреля 2024, 22:04
В работе WhatsApp, Facebook и Instagram произошел серьезный сбой
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Некоторые пользователи столкнулись с ошибками в работе мессенджера WhatsApp. Это следует из данных Downdetector.

Также сбои наблюдают пользователи социальных сетей Instagram* и Facebook*. Когда юзеры пытаются зайти на площадки, то перед ними появляются сообщения о проблемах с соединением. Трудности с подключением наблюдаются по всему миру.

Накануне массовый сбой случился в работе Telegram. Пользователи пожаловались, что не могли загрузить фотографии и видеофайлы. Больше всего ошибок фиксировали у москвичей и петербуржцев. Также с проблемами столкнулись жители Минска.

* Платформы Facebook, Instagram и WhatsApp принадлежат компании Meta, которую признали экстремистской, запрещена в России.

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