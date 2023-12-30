Россия симметрично отреагирует на возможную конфискацию ее активов Западом

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«Объем средств, на которые могут распространиться наши ответные специальные экономические меры, является существенным», - указал он.

Дипломат не назвал конкретные суммы, отметив, что это компетенция Банка России и Минфина.

Страна готова к любому сценарию ситуации с замороженными активами, подчеркнул Биричевский. Он предположил, что западных контрагентов, чьи средства находятся в российской юрисдикции на счетах типа С, могла бы заинтересовать предложенная Россией схема взаимного обмена. РФ открыта к диалогу, однако реакция властей антироссийски настроенных западных стран непредсказуема, добавил собеседник агентства.

Глава департамента МИД констатировал, что пока ЕС лишь продолжает «подводить правовую базу» под изъятие инвестиционной прибыли от замороженных российских активов.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев пояснил «360», что США с правовой точки зрения могут направить замороженные российские активы на Украину, но не факт, что в Европе поддержат эту меру.