14 апреля 2024, 10:16

Россия решила перенести переговоры по Закавказью из Швейцарии в другую страну

РИА «Новости»
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Россия решила перевести в практическую плоскость вопрос о переносе дискуссий по Закавказью из Швейцарии в другую страну. Причиной стала утрата доверия к Берну как к посреднику в международных делах. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова привело РИА «Новости».

По словам дипломата, на роль площадки для переговоров претендуют несколько стран.

«Российская сторона намерена продолжить усилия по формированию консенсуса в деле переноса раундов из Женевы», - подчеркнула Захарова.

Женевские дискуссии по Закавказью начались в октябре 2008 года. Форум сориентировали на поддержание диалога между Абхазией, Южной Осетией и Грузией. Посредниками выступали Россия, США, представители ЕС, ООН и ОБСЕ.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российские власти должны признать Абхазию и Южную Осетию частью Грузии.

Грузия Абхазия Россия МИД РФ Южная Осетия
14 апреля 2024, 10:20
Нетаньяху пообещал Израилю победу над Ираном
Global Look Press
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Израиль совместными усилиями одержит победу над Ираном. Об этом в социальной сети X сообщил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху после отражения воздушной атаки.

«Мы остановили эту атаку, мы перехватили ракеты. Вместе мы победим», - написал он.

В ночь на воскресенье, 14 апреля, иранские военные нанесли воздушный удар беспилотниками и ракетами по территории Ирана. В стране объяснили эту меру гарантированным Уставом ООН правом на самооборону.

Президент США Джо Байден заявлял, что американские военные помогли Израилю отбиться от атаки. По его словам, ВВС сбили порядка 70 ударных беспилотников и три баллистические ракеты. Глава государства указал на высокое мастерство сил обороны.

В палестинском движении ХАМАС отмечали, что Иран совершил надлежащий военный ответ Израилю на атаку израильской армии по консульству Ирана в Дамаске.

Израиль Военные Иран
14 апреля 2024, 10:18
Иран выполнил операцию «Правдивое обещание», атаковав Израиль
РИА «Новости»
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Военнослужащие ВС Ирана провели операцию «Правдивое обещание» против Израиля. Иран не планирует продолжать ее. Об этом заявил глава Генштаба иранских ВС.

По его словам, целью операции были информцентр на израильско-сирийской границе, а также авиабаза «Неватим» в Израиле.

«США защищали Израиль в воздушном пространстве Ирака и Иордании, но не смогли остановить операцию, она достигла своих целей», - добавил глава Генштаба ВС Ирана.

Он предостерег власти Израиля от дальнейших атак по Ирану и его представительствам в других странах.

«Следующая операция будет масштабнее», - заявил военачальник.

Агентство IRNA сообщило о попадании выпущенных Ираном ракет в аэропорт Рамон в Негеве, район Арада, город Умм-эль-Фахм.

Ранее президент США Джо Байден похвастался, что американские военные сбили почти все иранские ракеты и беспилотники, атаковавшие Израиль.

Израиль Иран
14 апреля 2024, 09:45
Швейцария потеряла доверие как международный посредник
Unsplash
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Деструктивная политика Швейцарии подорвала доверие к ней как к международному посреднику. Россия предупреждала страну об этом более года назад, напомнила РИА «Новости» официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Еще более года назад предупреждали Берн, что продолжение этой деструктивной линии чревато утратой нашего доверия к конфедерации как добросовестному посреднику в международных делах», - подчеркнула она.

Швейцария, заметила Захарова, поддержала все антироссийские санкционные пакеты Евросоюза. А солидарность, которую государство выражает Украине, противоречит декларируемому швейцарскому нейтралитету.

Также в последние месяцы Швейцария, обратила внимание дипломат, стала активно продвигать деструктивные инициативы. К ним Захарова отнесла так называемую международную конференцию по Украине , которую охарактеризовала как оторванную от реальности.

Кроме того, в стране занялись выработкой юридических основ механизма для конфискации находящихся в Швейцарии государственных активов России.

К позиции российской стороны официальный Берн, заметила Захарова, так и не прислушался.

Международные отношения Россия Швейцария
14 апреля 2024, 09:39
«Надлежащий ответ». Удар Ирана по Израилю оценили в ХАМАС
РИА «Новости»
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Удар иранских военных по Израилю является надлежащим ответом на атаку по консульству Ирана в Дамаске. Об этом сообщил телеканал Al-Aqsa TV со ссылкой на пресс-службу палестинского движения ХАМАС.

«Мы считаем, что военная операция Ирана против сионистского образования является его надлежащим ответом на преступление, совершенное против иранского консульства в Дамаске», - заявили в пресс-службе.

В ночь на 14 апреля Иран выпустил в сторону Израиля несколько десятков ударных дронов, а затем заявил о ракетной атаке в ответ на нападение на дипломатическую миссию в САР.

Представительство Ирана в ООН назвало эти удары законным правом на самооборону , которое закреплено в уставе организации. По всей территории Ирана звучала воздушная тревога, жители укрылись в убежищах.

Президент США Джо Байден заявлял, что американские военные помогли Израилю перехватить три баллистические ракеты и порядка 70 беспилотников , которые выпустил Иран.

Израиль Военные Иран

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