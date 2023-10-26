Россия разорвала еще одно соглашение с Украиной

Документ между правительством России и кабинетом министров Украины подписали в Донецке 18 октября 2011 года. Соглашение предполагало взаимодействие двух стран по развитию пунктов пропуска на государственной границе. Его расторгли 11 октября 2023 года, но публикация появилась только сейчас.

С 16 октября начали действовать новые правила въезда для граждан Украины. На территорию нашей страны они могут попасть только через два пункта пропуска. Ограничение не коснулось граждан Украины в возрасте до 14 лет, въезжающих в Россию самостоятельно либо в сопровождении родителя, опекуна или попечителя из числа россиян.