15 января 2025, 18:56

Россия разделила второе место с Китаем в рейтинге сильнейших армий мира

РИА «Новости»
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Россия и Китай разделили второе место в ежегодном рейтинге сильнейших армий мира. Таблицу опубликовали на сайте Global Firepower.

Судя по рейтингу на 2025 год, первое место в мире занимают США. В топ-10 также вошли Индия, Южная Корея, Великобритания, Франция, Япония, Турция и Италия. Последнее, 145-е, место в списке заняли вооруженные силы Бутана.

«Под давлением западных санкций и перед лицом расширяющегося Североатлантического альянса Россия продолжает наращивать усилия на востоке Украины. Ее поддерживают союзники в лице Северной Кореи, Ирана и Китая», - указали авторы сайта.

Год назад в том же рейтинге Россия также заняла второе место. При составлении списка учитывают более 60 факторов - от численности армии и ее финансирования до размеров государства и логистических возможностей.

Рейтинги Россия Армия
15 января 2025, 19:18
Санкции США не повлияют на работу Запорожской АЭС
РИА «Новости»
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Объявленные США санкции против Запорожской АЭС не окажут влияния на ее работу. Об этом РИА «Новости» заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«На обеспечении безопасной эксплуатации Запорожской АЭС и работе персонала никак не скажется включение ЗАЭС в санкционные списки США», - подчеркнула она.

Яшина напомнила слова генерального директора «Росатома» Алексея Лихачева о том, что корпорация уже несколько лет ведет деятельность в условиях санкций, но достигает поставленных задач.

Помимо ЗАЭС, санкционные списки США пополнил выставочный центр «Патриот». Также ограничительные меры затронули 16 граждан России, Турции и Германии и ряд компаний. Среди них - российские «Мотовилихинские заводы», ЛААЗ, Нижегородское научно-производственное объединение имени М. В. Фрунзе и Новотроицкий завод хромовых соединений.

Ранее в декабре 2024 года Соединенные Штаты ввели санкции против судьи Олеси Менделеевой и политолога Валерия Коровина.

США Санкции АЭС Запорожская АЭС
15 января 2025, 16:00
Программу «Вести недели» предложили заблокировать в Армении
РИА «Новости»
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Министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян заявил о желании страны заблокировать показ «Вестей недели» с Дмитрием Киселевым. Об этом сообщил «Sputnik Армения».

Ранее армянский МИД вызвал российского посла Сергея Копыркина и вручил ноту протеста. Недовольство вызвал выпуск от 12 января, в котором, судя по заявлению страны, озвучили «искусственно генерируемые нарративы, направленные против суверенитета и территориальной целостности Армении».

Сам Киселев в беседе с News.ru не стал комментировать происходящее.

«Не понимаю, какое конкретно высказывание задело армянских братьев», - добавил он.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали Хартию о стратегическом партнерстве.

Армения Россия Телевидение
15 января 2025, 13:53
Число погибших от контрафактного алкоголя в Стамбуле выросло до 19
Global Look Press
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Количество погибших после употребления контрафактного алкоголя в Стамбуле выросло до 19 человек. Все они умерли в больницах, где находятся еще 43 пациента, за жизнь которых врачи ведут борьбу, сообщило издание Diken.

По итогам проверки профильных служб власти города отозвали лицензии на продажу алкоголя у 63 магазинов.

О массовом отравлении контрафактным спиртным жителей Стамбула и приехавших в город иностранцев стало известно в минувший вторник, 14 января. Первыми жертвами поддельного алкоголя стали 11 человек , включая пять иностранцев.

По подозрению в изготовлении контрафакта полиция задержала двух граждан Туркмении, которые открыли производство прямо в квартире. В ходе обыска правоохранители забрали 50 литров спирта, наркотики, лекарства и поддельные документы.

В рамках расследования задержанным предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности, продаже фальшивого алкоголя и подделке документов.

Турция Алкоголь Полиция Стамбул
15 января 2025, 13:42
Экономику принесли в жертву иллюзии защиты. Что даст Армении партнерство с США?
РИА «Новости»
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Хартию о стратегическом партнерстве подписали министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен. Документ предусматривает расширение сотрудничества в сфере экономики, обороны, безопасности и развития демократических институтов. Политолог Артур Атаев в комментарии 360.ru пояснил, что соглашение стало очередным маневром премьер-министра республики Никола Пашиняна, который искал выгоды, но нашел только новые проблемы.

На что рассчитывает Пашинян По его словам, формула Пашиняна заключается в сближении с США и странам НАТО для получения политической и военной защиты. Но она уже дала сбой. Республика продолжила отдаляться от важной для ее экономики России, а также не учла фактор Турции, которая занимает в западном военном альянсе непоследнюю роль.

В новом вероятном витке конфликта Армении и Азербайджана Анкара сорвет все попытки защиты, на которую так рассчитывает Пашинян.

Для США хартия стратегического партнерства выгодна тем, что они укрепили свой политический плацдарм против России в Закавказье. Американцы всегда делали упор как на Армению, так и Грузию, с которой начались проблемы, напомнил политолог.

В Ереване продолжают работать огромное количество получающих американские гранты некоммерческих организаций, которые вырастили большое число гражданских активистов. Часть из них уже начала делать политическую карьеру. При этом никаких отношений с Россией они не приемлют.

Он напомнил, что Армения долгое время позиционировала себя как многовекторное государство во внешней политике, но после прихода к власти Пашиняна республика изменилась и повернулась в сторону Евросоюза и США.

«Для Пашиняна в политическом и военном смысле сотрудничество с Россией невыгодно. Но он пытается сохранить экономическую модель взаимодействия. Поэтому Армения не предпринимает никаких шагов для выхода из Евразийского экономического союза, но при этом сократила или заморозила свое участие в СНГ и ОДКБ , как политических и военных союзах», - пояснил Атаев.

Политолог подчеркнул, что такое сближение с Западом сильно ударит по экономике Армении из-за отдаления от России, которая сейчас обеспечивает до 70% оборота.

«Пашиняна вдохновил большой экономический рост, который обеспечили, в том числе российские релоканты, а также параллельный импорт. В этом плане Армения осталась важным партнером России», - добавил собеседник 360.ru.

США Армения Турция Международные отношения Россия НАТО Экономика ОДКБ Азербайджан Никол Пашинян Евразийский экономический союз СНГ

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