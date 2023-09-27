Россия расширила санкционный список против Великобритании

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«В связи с реализацией Лондоном антироссийского курса, в рамках которого активно применяется механизм персональных санкций и оказывается всесторонняя поддержка неонацистскому режиму в Киеве» - объяснили решение в дипведомстве.

В стоп-лист на территории России включили 23 человека, а именно деятелей военно-политической сферы, представителей журналистского и научного сообщества Великобритании. Среди них начальник Штаба обороны вооруженных сил Великобритании Энтони Радакин, председатель совета директоров британской оборонной компании BAE Systems Крессида Хогг, председатель Объединенного разведывательного комитета при правительстве Великобритании Мадлен Алессандри, сотрудники фонда Генри Джексона, Королевского объединенного института оборонных исследований и аналитического института «Сивитас».

В МИД России предупредили, что продолжат расширять черный список в ответ на враждебные действия Великобритании. По словам дипломатов, попытки усилить санкционное давление получат отпор.

В начале сентября Минфин Великобритании ввел санкции против 11 россиян. Их заподозрили в киберпреступлениях.

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