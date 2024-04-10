10 апреля 2024, 16:18

Россия расширила санкции против Великобритании

РИА «Новости»
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Россия запретила въезд в страну 22 британским гражданам, которые представляют государственные органы, рынок юридических услуг и IT-сектор Великобритании. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

В ведомстве подчеркнули, что правительство Британии продолжает следовать антироссийскому курсу, ведет подрывную информационно-пропагандистскую кампанию и применяет механизм санкционных ограничений.

«В ответ на враждебные действия Британии принято решение о включении в стоп-лист ряда представителей рынка юридических услуг, IT-сектора и госорганов», - заявили в пресс-службе.

В МИД уточнили, что всего в списке 22 человека. В частности, в него вошли сотрудники британских компаний, которые предоставляют силовым ведомствам на Украине услуги киберзащиты и программное обеспечение, необходимое для нанесения ударов по российской инфраструктуре. В этом списке находятся также работники министерства предпринимательства и торговли Великобритании.

В начале марта Совет Федерации запретил британским морякам ловить рыбу в российской части Баренцева моря.

Великобритания Санкции Россия
10 апреля 2024, 17:00
В Минобороны Польши назвали крушение Ту-154 под Смоленском трагедией
РИА «Новости»
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Авиакатастрофа под Смоленском, в которой погибла польская делегация во главе с президентом страны Лехом Качиньским, стала трагическим происшествием. Другие теории, возникавшие насчет крушения Ту-154М, не оправдались. Об этом заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщило РИА «Новости».

«Произошло трагическое происшествие. Большая трагедия. И те, кто пытаются и пытались на протяжении лет выдвигать разные теории, не имели успеха и не оправдались», - сказал Косиняк-Камыш.

Он добавил, что вопрос о крушении борта Качиньского ясен как для него лично, так и для большинства поляков.

Польский вице-премьер призвал в годовщину катастрофы почтить память погибших и указал на необходимость помнить о них.

«К сожалению, те, кто использовал это дело в своих политических целях, уничтожили общую память. Надо ее восстановить», - обратил внимание Косиняк-Камыш.

Отчет о работе комиссии, которая занималась расследованием катастрофы, предоставят до конца июня - в установленные ранее сроки.

В пресс-службе прокуратуры Польши ранее сообщили, что расследование о крушении Ту-154М под Смоленском в 2010 году хотят закрыть.

Авиакатастрофы Польша
10 апреля 2024, 15:26
Кремль отреагировал на решение суда ЕС снять санкции с Фридмана
РИА «Новости»
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Представители крупного российского бизнеса могут оспаривать западные санкции в суде и используют эту возможность. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя решение суда ЕС о снятии санкций с предпринимателя Михаила Фридмана. Его слова привело РИА «Новости».

Европейский суд общей юрисдикции постановил исключить Фридмана и Петра Авена из санкционного листа. Официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос, указывает ли решение судебной инстанции на здравый смысл или оно политически мотивировано, заявил, что это ни то ни другое.

«Абсолютно каждый случай отдельный, и его нужно отдельно воспринимать», - пояснил он.

В решении суда указали, что Совет ЕС не смог найти доказательства , что предприниматели поддерживали нарушение суверенитета Украины или оказывали финансовую помощь российским должностным лицам.

Кремль Суд Дмитрий Песков Санкции
10 апреля 2024, 12:18
МИД России осудил нападения на посольство в Литве
РИА «Новости»
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Нападения на посольства России в Вильнюсе стали результатом русофобской политики, которую проводят власти Литвы. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Считаем нападения на посольства России в Литве результатом целенаправленной русофобской политики официальных властей», - заявила она.

Дипломат добавила, что российская сторона потребует от Литвы объективного расследования всех обстоятельств нападения на здание дипломатической миссии, а также наказания всех виновных.

В понедельник, 8 апреля, стало известно о нападении неизвестных на посольство России в Вильнюсе. По данным СМИ, в течение двух ночей подряд неизвестные забрасывали дипломатическое здание бутылками с зажигательной смесью.

Днем позже стало известно, что правоохранители задержали подозреваемого 1974 года рождения.

Литва Мария Захарова Россия
10 апреля 2024, 10:44
Власти Одесской области сообщили о повреждении энергообъекта
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Мощные взрывы в ночь на 10 апреля повредили объект энергетической инфраструктуры в Одессе. Об этом в Telegram-канале сообщил глава военной администрации Одесской области Олег Кипер.

«Энергетическая инфраструктура вновь находилась под прицелом. Повреждения получил энергетический объект», - написал он.

Кипер уточнил, что также под огнем оказались объекты транспортно-логистической инфраструктуры. О каких конкретно объектах шла речь, он не рассказал.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев днем ранее сообщал, что под удар попал военный аэродром в Одессе. По его словам, с места взрыва в небо поднимался густой черный дым. Также местные жители в социальных сетях заявляли о взрыве в районе поселка Авангард, где дислоцировались, предположительно, подразделения противовоздушной обороны.

Одесса Взрывы

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