Россия расширила санкции против Великобритании
Россия запретила въезд в страну 22 британским гражданам, которые представляют государственные органы, рынок юридических услуг и IT-сектор Великобритании. Об этом сообщила пресс-служба МИД.
В ведомстве подчеркнули, что правительство Британии продолжает следовать антироссийскому курсу, ведет подрывную информационно-пропагандистскую кампанию и применяет механизм санкционных ограничений.
«В ответ на враждебные действия Британии принято решение о включении в стоп-лист ряда представителей рынка юридических услуг, IT-сектора и госорганов», - заявили в пресс-службе.
В МИД уточнили, что всего в списке 22 человека. В частности, в него вошли сотрудники британских компаний, которые предоставляют силовым ведомствам на Украине услуги киберзащиты и программное обеспечение, необходимое для нанесения ударов по российской инфраструктуре. В этом списке находятся также работники министерства предпринимательства и торговли Великобритании.
В начале марта Совет Федерации запретил британским морякам ловить рыбу в российской части Баренцева моря.