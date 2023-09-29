Россия распространила в СБ ООН проект заявления по «Северным потокам»

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«Посмотрим, какие маневры будут предпринимать наши западные коллеги, чтобы избежать выражения Советом четкой позиции в этой связи», - написал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что террористическую атаку на российские магистральные газопроводы «Северный поток» и «Северный поток - 2» так или иначе организовали США и Великобритания.

Пресс-секретарь главы РФ обратил внимание на данные американского журналиста-расследователя Сеймура Херша, добавив при этом, что его источники неизвестны. Как отметил Песков, опубликованная Хершем информация совпадает с теми данными, которыми обладают российские специальные службы.

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