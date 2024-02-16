«Россия созывает встречу государств - членов Совета Безопасности ООН по „формуле Аррии“ для обсуждения важного вопроса - влияния односторонних принудительных мер на борьбу с терроризмом», - сказала она.

Мария Заболоцкая объяснила, что многие развивающиеся страны ежедневно сталкивались с этой проблемой. Односторонние принудительные меры, по ее словам, ограничили возможности борьбы с ним.

Заседания по «формуле Аррии» отличались от обычных заседаний Совбеза ООН в полном составе. Это неформальные конфиденциальные встречи, на которых члены совета обменивались мнениями и приглашали спикеров по важному вопросу. Посол Венесуэлы Диего Аррия ввел такую практику в 1992 году. Россия проводила мероприятия в этом формате по проблеме нацизма на Украине и эвакуации детей из зоны проведения спецоперации.