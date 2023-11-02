Россия проведет конференцию по угрозам от извращений с Запада

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«В ходе очередной конференции <…> рассчитываем уделить особое внимание обсуждению мер по недопущению дальнейшего распространения продвигаемых западниками извращений, несущих угрозу существованию всего человечества», - сказал Венедиктов.

Он призвал не сидеть сложа руки в ожидании того, что кто-то защитит право людей жить в соответствии со своими традициями. Россия проявляет инициативу по этому вопросу, подчеркнул представитель Совбеза.

Венедиктов добавил, что сегодня эта тема беспокоит людей даже на Западе.

Недавно на учредителя телеканала ТНТ Music ООО «Фонбет ТВ» составили четыре административных протокола за пропаганду ЛГБТ. По каждому из них грозит штраф до четырех миллионов рублей.