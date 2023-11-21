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«Бороться с терроризмом необходимо методами, которые не принимают форму коллективного наказания - не нарушают самым грубым образом нормы международного гуманитарного права», - сказал он.

В минувшие выходные Лавров провел встречу с коллегой из Ирана Амиром Абдоллахияном. Дипломаты обсудили ситуацию в секторе Газа.

Они призвали боевиков ХАМАС и Армию обороны Израиля прекратить обстрелы. Обе стороны указали на необходимость поддерживать жителей анклава и помогать в передаче гуманитарных грузов.

В беседе с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем Пинто Лавров также отмечал, что Россия призывает немедленно прекратить кровопролитие в Газе. Дипломат указал на важность срочного решения гуманитарных проблем в анклаве.