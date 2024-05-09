Россия проследит за маневрами США и Японии у своих дальневосточных границ

Ноздрев обратил внимание, что в японо-американских маневрах принимают участие и внешние игроки. Все это происходит у дальневосточных границ России.

«Регулярно предостерегаем Токио, что в случае продолжения подобной активности будем вынуждены пойти на контршаги», - подчеркнул он, пояснив, что такие меры могут потребоваться для блокирования военных угроз в адрес РФ.

Представитель Тихоокеанского командования армии США ранее заявлял РИА «Новости» о планах Соединенных Штатов до конца года разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетные системы среднего радиуса.