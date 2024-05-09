Россия продолжит взаимовыгодное партнерство со всеми странами

«Хочу подчеркнуть: Россия продолжит курс на дружбу со всеми, развитие взаимовыгодного партнерства со всеми, кто разделяет ценности справедливости и свободы, выступает за всеобъемлющую неделимую и равную систему безопасности, неукоснительное соблюдение норм международного права», - сказал он.

Глава государства отметил, что это долго перед теми, кто прошел испытания Второй мировой войны.

«Память о боевом братстве наших прадедов, дедов и отцов, дружба, взаимопонимание и открытость людей разных традиций, культур и национальностей станет надежной опорой для совместной работы во имя будущего и движения вперед», - добавил Путин.

Ранее российский лидер встретился с командирами участвующих в СВО подразделений.