Россия продолжит тесно взаимодействовать с Международной морской организацией ООН

Российская сторона не отказалась от выплаты членских взносов, и неизбрание страны не повлияет на вовлеченность РФ в дела организации, добавили в МИД. В ведомстве отметили, что государство не вошло в состав Совета из-за голосования в декабре 2023 года.

«Такой результат стал прямым следствием беспрецедентного политического давления западников на государства-члены ИМО, участвовавшие в голосовании», - указали в МИД.

По словам дипломатов, российские эксперты продолжат контактировать в рамках организации по всем аспектам торгового мореплавания, «включая проблематику внедрения автономного судовождения».

Ранее президент Владимир Путин поучаствовал в церемонии начала строительства атомного ледокола «Ленинград». Он назвал ледокольный флот огромным конкурентным преимуществом, с помощью которого можно развивать логистику и реализовывать проекты глобального уровня.