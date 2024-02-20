20 февраля 2024, 13:28

Россия продолжит развивать отношения с КНДР — Кремль

Unsplash
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Россия сосредоточится на развитии отношений с соседними странами, в том числе КНДР. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об этом на брифинге, сообщили «Известия».

«Северная Корея - это наш сосед, близкий сосед. Мы намерены и будем развивать наши отношения со всеми соседями, включая Северную Корею», - сказал он.

Дмитрий Песков подтвердил, что лидеру КНДР Ким Чен Ыну подарили российский автомобиль Aurus. По его словам, политик увидел машину во время визита на космодром Восточный, и она ему понравилась.

Ким Чен Ын приезжал на Дальний Восток в сентябре 2023 года. Он обсудил с российскими властями двустороннее сотрудничество, в том числе в области строительства космических спутников , ситуацию в регионе и мире. После переговоров политик пригласил президента России Владимира Путина посетить КНДР.

Дипломатия Северная Корея Ким Чен Ын Дмитрий Песков Международные отношения Россия КНДР
20 февраля 2024, 13:37
Запад уличили в подготовке провокаций против жителей Польши, чтобы обвинить Россию
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что Запад готовит крупную провокацию против населения Польши. Однако виноватыми попытается выставить Россию и Белоруссию, сообщило БелТА.

«Польская и американская разведки готовят крупномасштабную провокацию против гражданского населения Польши, в которой обвинят Россию и Белоруссию», - предупредил Лукашенко.

Глава республики добавил, что польские власти пытаются завербовать высокопоставленных белорусских чиновников. В ход пускают все меры: и шантаж, и подкуп, даже угрозы родным. Запад хочет заполучить «более эффективных» людей.

Лукашенко также рассказал, что страны НАТО разместили у границы России и Белоруссии тысячи бронемашин , сотни единиц авиатехники и десятки тысяч военнослужащих. Президент призвал подчиненных максимально подготовиться к нейтрализации рисков и угроз. Ранее спецслужбы Белоруссии уже задержали нескольких человек, готовивших диверсии на украинской границе.

Разведка Белоруссия Россия Запад НАТО Польша
20 февраля 2024, 13:22
«Демонстрирует мощь государства». Зачем Путин подарил Ким Чен Ыну Aurus
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль российского производства — лимузин Aurus. Как пояснил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, северокорейскому коллеге понравилась эта машина. А независимый автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с «360» назвал другие возможные причины такого подарка.

Президент Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль российского производства - лимузин Aurus. Как пояснил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, северокорейскому коллеге понравилась эта машина. А независимый автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с «360» назвал другие возможные причины такого подарка.

По его словам, шейхи из Саудовской Аравии покупают в России эти автомобили - для них их делают только в белом цвете.

«Это российский Rolls-Royce. Конструктивно я не вникал, наверняка там супермощный двигатель, он гиперкомфортабелен. Автомобиль представительского класса, стоит огромных денег. Это полностью отечественное, очень мелкосерийное, штучное производство, чуть ли не ручная работа. По-моему, он на „автомате“, с очень мощным мотором», - добавил автоэксперт.

Даже более расхожая модель Aurus Komendant недоступна простому покупателю, резюмировал он. Машина находится примерно в одном ценовом коридоре с Rolls-Royce.

Он напомнил, что в советское время «руководители первой линии» ездили на автомобилях ЗИЛ-117, а потом - ЗИЛ-118, производимых на заводе имени Лихачева. Советские лимузины этой серии были тяжелыми, с огромными двигателями и гиперкомфортабельными. Они производились штучно.

«Aurus - это наше новое представительство. Когда наш президент едет куда-то, то отдельным бортом летит грузовой Ил-76, который везет его представительский автомобиль, и он в гостях разъезжает на собственном национальном представительском авто суперпремиального класса. Вот цели и задачи, которые решаются, - показать мощь государства. А поскольку Aurus очень сильно локализован на территории России, он показывает в том числе и наши технологические возможности», - пояснил Попов.

Ким Чен Ын Россия Машины Владимир Путин Aurus
20 февраля 2024, 12:29
Апелляцию России по делу ЮКОСа отклонили
РИА «Новости»
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Апелляцию России по делу ЮКОСа отклонили. Решение принял Апелляционный суд Амстердама, сообщило РИА «Новости».

«Суд сделал вывод о том, что даже если бы Россия своевременно сослалась на мошенничество при формулировании оснований для отмены решений арбитража, они не были бы отменены», - указали в документе.

Около 10 лет идет разбирательство между Россией и основными владельцами ЮКОСа. Постановлением от 2014 года Международный суд в Гааге обязал выплатить владельцам компании свыше 50 миллиардов долларов за то, что Россия якобы специально обанкротила их. Но исполнение этого решения временно отложили. Вернулись к этому вопросу только в 2020 году. За счет процентов сумма компенсации выросла почти до 60 миллиардов долларов.

Спустя год Апелляционный суд Соединенных Штатов отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России на 57 миллиардов долларов. В ноябре прошлого года Высокий суд Лондона отказал РФ о государственном иммунитете.

Суд Россия Нидерланды
20 февраля 2024, 12:00
Лукашенко заявил о скоплении военной техники НАТО у границ России и Белоруссии
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Страны НАТО разместили у границы Союзного государства тысячи бронемашин, сотни единиц авиатехники и десятки тысяч военнослужащих. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об этом на расширенном совещании с руководящим составом органов госбезопасности, сообщил Telegram-канал «Пул первого».

«Прогнозы неутешительные. Аппетиты и активность коллективного Запада будут только нарастать. Вашингтон и его союзники продолжат расширять НАТО. Ситуация для них более чем благоприятная», - сказал он.

Президент сказал, что в непосредственной близости от Белоруссии и России разместили около 32 тысяч военнослужащих стран НАТО. У границ выставили более одной тысячи единиц бронетехники, около 160 минометов и артиллерийских систем, 235 вертолетов и самолетов.

Он призвал подчиненных максимально подготовиться к нейтрализации рисков и угроз. Александр Лукашенко предупредил, что Белоруссия способна защитить себя и нанести противнику «неприемлемый ущерб». Для этого в ее распоряжении появились новые РСЗО «Полонез-М», зенитные ракетные дивизионы С-400 и «Искандер-М», на территории страны разместили тактическое ядерное оружие.

Белорусские силовики схватили на границе украинских диверсантов. Они несли по болотам взрывчатку.

Белоруссия Александр Лукашенко Международные отношения Россия Оружие НАТО Армия Союзное государство

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