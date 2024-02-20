Президент Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль российского производства — лимузин Aurus. Как пояснил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, северокорейскому коллеге понравилась эта машина. А независимый автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с «360» назвал другие возможные причины такого подарка.

Президент Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль российского производства - лимузин Aurus. Как пояснил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, северокорейскому коллеге понравилась эта машина. А независимый автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с «360» назвал другие возможные причины такого подарка.

По его словам, шейхи из Саудовской Аравии покупают в России эти автомобили - для них их делают только в белом цвете.

«Это российский Rolls-Royce. Конструктивно я не вникал, наверняка там супермощный двигатель, он гиперкомфортабелен. Автомобиль представительского класса, стоит огромных денег. Это полностью отечественное, очень мелкосерийное, штучное производство, чуть ли не ручная работа. По-моему, он на „автомате“, с очень мощным мотором», - добавил автоэксперт.

Даже более расхожая модель Aurus Komendant недоступна простому покупателю, резюмировал он. Машина находится примерно в одном ценовом коридоре с Rolls-Royce.

Он напомнил, что в советское время «руководители первой линии» ездили на автомобилях ЗИЛ-117, а потом - ЗИЛ-118, производимых на заводе имени Лихачева. Советские лимузины этой серии были тяжелыми, с огромными двигателями и гиперкомфортабельными. Они производились штучно.

«Aurus - это наше новое представительство. Когда наш президент едет куда-то, то отдельным бортом летит грузовой Ил-76, который везет его представительский автомобиль, и он в гостях разъезжает на собственном национальном представительском авто суперпремиального класса. Вот цели и задачи, которые решаются, - показать мощь государства. А поскольку Aurus очень сильно локализован на территории России, он показывает в том числе и наши технологические возможности», - пояснил Попов.