07 ноября 2024, 21:06

Россия продолжит останавливать рвущихся к господству недоброжелателей — Путин

РИА «Новости»
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Без России ситуация в мире лишь осложнится. Страна не раз останавливала тех, кто стремился к гегемонии, и продолжит делать это, заявил президент Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Он рассказал о странах, которые решили, будто мир без России станет лучше и послушней, им станет легче управлять. Путин опроверг это мнение. Президент предупредил, что без российского государства станет только хуже.

«Россия не раз останавливала тех, кто рвался к мировому господству, кто бы это ни делал. Так будет и впредь. Да и мир-то лучше не станет. Вот те, кто пытаются это сделать, должны это в конце концов понять - сложнее только будет», - сказал он.

По мнению Путина, Россия нужна миру , несмотря на мнение США и Евросоюза. Он заявил, что введенные ими санкции не принесли результата. Глава государства сообщил о зарождении многополярного мира , в котором нет места гегемонии.

Международные отношения Россия Владимир Путин Заседание клуба «Валдай»
07 ноября 2024, 20:22
Путин высказался о формировании нового многополярного мира
РИА «Новости»
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В формирующемся многополярном мире не должно быть проигравших стран и народов. На это указал президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Только тогда мы сможем обеспечить, действительно, долгосрочные условия для всеобщего справедливого и безопасного развития», - сказал он.

Российский лидер отметил, что прежнее устройство мира ушло, а за формирование нового развернулась борьба. В ходе своего выступления он подчеркнул, что Россия остается необходимой для всего мира.

Россия Владимир Путин Заседание клуба «Валдай»
07 ноября 2024, 20:10
Путин рассказал о роли России в современном мире
РИА «Новости»
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Россия нужна миру, несмотря ни на какие решения Соединенных Штатов и Евросоюза. Об этом президент Владимир Путин заявил на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Россия нужна миру, несмотря ни на какие решения вашингтонских и брюссельских начальников», - сказал он.

Глава государства отметил, что санкции, введенные Западом против России, не возымели эффекта. Это значит, что расчеты европейских лидеров на сокрушительное поражение страны не оправдались.

Также Путин сообщил, что россиянам выпало жить в эпоху кардинальных перемен и быть участниками сложнейших процессов. По его словам, в мире наблюдается «столкновение принципов, на которых выстраиваются отношения между странами». Мир меняется кардинально и необратимо.

Международные отношения Россия Владимир Путин Заседание клуба «Валдай»
07 ноября 2024, 20:06
Путин предупредил об угрозе ядерной эскалации
РИА «Новости»
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Международные конфликты чреваты взаимным уничтожением. Вера Запада в собственную безнаказанность может привести к трагедии из-за возможного применения ядерного оружия. Президент России Владимир Путин сообщил об этом на заседании клуба «Валдай».

«Клуб обладателей такого оружия расширяется. И никто не гарантирует, что в случае лавинообразного нарастания угроз и окончательного разрушения правовых и моральных норм оно не будет задействовано», - сказал он.

Ядерное оружие Международные отношения Запад Владимир Путин
07 ноября 2024, 19:16
Песков отверг вмешательство России в американские выборы
РИА «Новости»
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Обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США являются ничем не подкрепленными инсинуациями. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в ответ на вопрос «Известий» в кулуарах международного дискуссионного клуба «Валдай».

Он напомнил, что российская сторона неоднократно сообщала о невмешательстве в избирательные кампании во время выборов в других странах.

«Мы и в эту избирательную кампанию не вмешивались, ни в Америке, ни в Молдове. Все эти обвинения - это не подкрепленные инсинуации», - отметил Песков.

Посольство в Вашингтоне назвало клеветой обвинения во влиянии на выборы президента США. В дипмиссии подчеркнули, что намеки на «российское вмешательство» уже стали недоброй традицией, которой следуют в Соединенных Штатах.

Госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер ранее обвинил Россию в попытке сорвать выборы. По его мнению, из-за этого на двух избирательных участках в округе Фултон проводили эвакуацию.

США Дмитрий Песков Россия Выборы

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