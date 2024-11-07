Он рассказал о странах, которые решили, будто мир без России станет лучше и послушней, им станет легче управлять. Путин опроверг это мнение. Президент предупредил, что без российского государства станет только хуже.

«Россия не раз останавливала тех, кто рвался к мировому господству, кто бы это ни делал. Так будет и впредь. Да и мир-то лучше не станет. Вот те, кто пытаются это сделать, должны это в конце концов понять - сложнее только будет», - сказал он.

По мнению Путина, Россия нужна миру , несмотря на мнение США и Евросоюза. Он заявил, что введенные ими санкции не принесли результата. Глава государства сообщил о зарождении многополярного мира , в котором нет места гегемонии.