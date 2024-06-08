08 июня 2024, 19:29

Россия призвала Запад заплатить за столетия эксплуатации Африки

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Запад должен заплатить Африке за издевательства и эксплуатацию, которые длились годами. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее процитировало РИА «Новости».

Дипломат отметила, что западные страны не любят платить по долгам и возвращать награбленное, а также признавать себя виновными. Однако пришли времена, когда каждое государство благодаря БРИКС имеет возможность выразить свою позицию.

«Нужно действительно обсуждать, как Запад должен компенсировать Африке столетия ее эксплуатации, изничтожение ее народонаселения и грабеж ее ресурсов», - призвала Захарова.

По ее словам, БРИКС дал возможность странам через свое участие получить «истинное равноправие».

Американский журналист Гарланд Никсон ранее заявил, что президент России Владимир Путин способен вооружить африканские страны, чтобы их ресурсы не достались США.

Африка Мария Захарова Международные отношения Россия МИД РФ
08 июня 2024, 19:09
Идеология не терпит компромиссов. Как Европа хочет обезопасить себя от Китая
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Планы Евросоюза ввести несколько тарифных ограничений против экспорта из Китая после завершения выборов в Европарламент могут привести к началу торговой войны между ними. С какими последствиями в результате этой схватки столкнется Запад, рассказал в колонке для Telegram-канала 360.ru автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее - его прямая речь.

Bloomberg пишет, что с большой вероятностью после выборов в Европарламент Евросоюз развяжет большую торговую войну с Китаем, которая начнется с введения пошлин на электромобили, на что КНР, несомненно ответит и очень больно.

Исход торговой войны с Китаем тоже предрешен, и вовсе не в пользу Запада. А что будет, если откроются еще несколько фронтов? Понятно, что будет колоссальное стратегическое поражение Запада, которого можно было бы избежать, если бы современные западные лидеры не вели себя как подростки в суицидальной депрессии.

Но самое смешное, что ее причины вовсе не экономические, как может показаться на первый взгляд. Корень зла - в идеологии. В высокомерии европейцев и противопоставлении их всему остальному миру. И самое удивительное, что эта линия поведения вредит тому божку, которому они служат - либеральному глобализму.

Европа, как и США, нашли себе ценности. И это уже даже не свобода слова, не права человека, не свободная экономика и даже не демократия в том виде, в котором она была относительно честной и равной.

И понятно, что большая часть мира, куда больше половины, эти ценности разделять не согласна. А Запад не готов искать компромиссы. Потому что идеология не терпит компромиссов.

Остается только война. Горячая, чужими руками - с Россией, торговая - с Китаем. И это еще не предел. По большому счету, Запад ради своих ценностей готов воевать со всем миром, и, скорее всего, это время не за горами.

Все страны, которые не разделяют современную западную идеологию, являются врагами пресловутого «цивилизованного мира». Кто-то враг уже объявленный, а кто-то пока потенциальный. Но ждать осталось недолго.

И тут есть только один вопрос - а выдержит ли Запад в этой схватке, если сейчас он всем миром не может победить одну Россию?

Международные отношения Европа Войны Россия Запад Евросоюз Китай
08 июня 2024, 18:40
Стало известно о планах Запада по развалу России
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
На Западе действительно вынашивают планы по разделу России на несколько частей. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума рассказала бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, ее слова привел ТАСС.

Экс-дипломат сразу оговорилась, что документальных доказательств не видела, однако знакома с заявлениями членов известного аналитического центра в США.

«Не знаю точно, на пять разных частей или нет, но там были дебаты, я помню. Не видела документов, но видела заявления сотрудников Атлантического совета. Это очень известный аналитический центр в США», - отметила она.

Кнайсль добавила, что еще до 2022 года видела в социальных сетях размышления про «балканизацию России». Политик отметили, что на Западе до сих пор думают о «дезинтеграции и развале» страны.

Ранее президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что президент Владимир Путин раскрыл замысел Запада по развалу России и защитил интересы своего государства.

США Россия Запад ПМЭФ-2024
08 июня 2024, 18:00
Алиев рассказал о хороших возможностях для прогресса в переговорах с Арменией
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
У Азербайджана и Армении сложились хорошие возможности для прогресса в переговорном процессе. Об этом глава республики Ильхам Алиев заявил после переговоров с лидером Египта в Каире. Выступление политика транслировал телеканал AzTV.

«В настоящее время Азербайджан и Армения добились определенных успехов в деле определения госграницы», - подчеркнул Алиев.

Он напомнил о согласовании участка госграницы протяженностью почти 12,7 километра. Кроме того, благодаря переговорному процессу Азербайджану вернул четыре села в Газахском районе.

«[Эти населенные пункты] более 30 лет находились под оккупацией, и мы расцениваем это как позитивный факт», - добавил глава республики.

Также он выразил уверенность в том, что сейчас у сторон есть хорошие возможности и для прогресса в переговорном процессе.

«Во всяком случае Азербайджан готов к этому», - подчеркнул он.

Армения Международные отношения Азербайджан
08 июня 2024, 15:46
Медведев назвал пособником террористов спонсируемую Соросом НКО
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Финансируемая фондом Open Society Foundations* Международная федерация прав человека (FIDH) является пособником террористов. Об этом в социальной сети X написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

FIDH и МИД некоторых западных государств обратились в Международный уголовный суд с запросом на выдачу ордеров на арест Медведева, заместителя руководителя администрации президента России Алексея Громова и некоторых российских журналистов.

«Приятно получить признание эффективность наших усилий против киевского неонацистского режима. Оно пришло от таких организаций, как НПО, которое принадлежит старому чудаку Соросу. Из-за нашей работы он обратился в МУС. Такие НПО, как и их хозяева, - пособники террористов, убившие более 20 мирных граждан вчера», - написал Медведев.

Ранее зампред Совбеза выразил уверенность, что Россия добьется победы в конфликте с Украиной в ближайшее время.

Дмитрий Медведев Терроризм

Новости по теме