Россия призвала участников ближневосточного конфликта к сдержанности
Россия призвала страны, вовлеченные в ситуацию с недавней атакой Ирана на Израиль, проявить сдержанность и ни в коем случае не эскалировать конфликт. Об этом на заседании СБ ООН заявил постпред РФ при организации Василий Небензя. Его слова привели РИА «Новости».
«Призываем все вовлеченные в инцидент стороны к сдержанности в условиях накаленной до предела обстановки „на земле“ в регионе Ближнего Востока и очевидных рисков расширения конфликта до региональной конфронтации», - отметил он.
По его словам, в России рассчитывают, что ближневосточные государства решат все имеющиеся проблемы, используя только политико-дипломатические средства.
В ночь на воскресенье, 14 апреля, подразделения Корпуса стражей Исламской революции Ирана выпустили по территории Израиля беспилотники и ракеты, назвав эту меру ответом на обстрел посольства в Дамаске.
Израильский президент Ицхак Герцог назвал ночную атаку Ирана объявлением войны.
Он отметил, что Израиль обстреляли с четырех сторон на Ближнем Востоке.