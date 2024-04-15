Россия призвала участников ближневосточного конфликта к сдержанности

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«Призываем все вовлеченные в инцидент стороны к сдержанности в условиях накаленной до предела обстановки „на земле“ в регионе Ближнего Востока и очевидных рисков расширения конфликта до региональной конфронтации», - отметил он.

По его словам, в России рассчитывают, что ближневосточные государства решат все имеющиеся проблемы, используя только политико-дипломатические средства.

В ночь на воскресенье, 14 апреля, подразделения Корпуса стражей Исламской революции Ирана выпустили по территории Израиля беспилотники и ракеты, назвав эту меру ответом на обстрел посольства в Дамаске.

Израильский президент Ицхак Герцог назвал ночную атаку Ирана объявлением войны.

Он отметил, что Израиль обстреляли с четырех сторон на Ближнем Востоке.